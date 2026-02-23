Nicht vergessen: In dieser Woche steigt ein Niederrheinpokal-Kracher

Diesmal empfängt Bocholt RWO. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Im November haben der FC Büderich, der SC St. Tönis und auch Top-Favorit MSV Duisburg jeweils ihr Ticket für das Halbfinale des Niederrheinpokals gezogen - die verbliebene Paarung steigt am Donnerstag: Der 1. FC Bocholt und RW Oberhausen kämpfen um das Halbfinale und ein Heimspiel gegen den MSV!

Wo liegt die Priorität des 1. FC Bocholt?

Bocholt und RWO werden sich in dieser Saison also insgesamt dreimal getroffen haben, denn beide Klubs kämpfen in der Regionalliga West um Punkte - der FCB sogar so sehr wie schon lange nicht. Trainer René Lewejohann, der immer noch auf seinen ersten Pflichtspielsieg wartete, rief nach der 1:2-Pleite gegen den Bonner SC den Abstiegskampf aus . RWO ist dagegen Dritter und geht damit als Favorit in das Auswärtsspiel. Die Oberhausener haben den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf die Partie konzentrieren können, weil das Sonntagsspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund nicht ganz die Wichtigkeit wie das Auswärtsspiel der Bocholter bei Sportfreunde Siegen haben dürfte. Allerdings kann das Erreichen des Halbfinals auch Kräfte freisetzen. Ob Lewejohann die volle Kapelle aufbieten oder schonen wird, bleibt also abzuwarten.

1. FC Bocholt - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 6:0 DJK/SF Katernberg, 2. Runde: 2:0 SC Velbert, Achtelfinale: 2:0 SSVg Velbert RW Oberhausen - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 3:0 SV Budberg, 2. Runde: 3:2 Rot-Weiss Essen, Achtelfinale: 2:1 VfB Homberg

So läuft das Niederrheinpokal-Viertelfinale

FC Büderich – Wuppertaler SV 1:0

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Jannik Schulte (90.+5)



VfB Homberg – RW Oberhausen 1:2

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 2000

Tore: 0:1 Moritz Stoppelkamp (38.), 0:2 Moritz Stoppelkamp (40.), 1:2 Luca Thissen (81.)



SV Sonsbeck – MSV Duisburg 0:3

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 3000

Tore: 0:1 Florian Krüger (40.), 0:2 Conor Noß (44.), 0:3 Patrick Sussek (54. Foulelfmeter)



SC St. Tönis 1911/20 – VfB 03 Hilden 4:3

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Mario Knops (20. Foulelfmeter), 1:1 Mohamed Cisse (25.), 1:2 Etienne Feese (30.), 2:2 Julio Torrens (43.), 2:3 Pascal Weber (45.+1), 3:3 Tyler Nkamanyi (66.), 4:3 Tyler Nkamanyi (86.)



Do., 26.02.26 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

Halbfinale schon angesetzt - in einem Monat geht es weiter



Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr Wird ermittelt - MSV Duisburg

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: