Nicht vergessen: In dieser Woche steigt ein Niederrheinpokal-Kracher

Im November haben der FC Büderich, der SC St. Tönis und auch Top-Favorit MSV Duisburg jeweils ihr Ticket für das Halbfinale des Niederrheinpokals gezogen - die verbliebene Paarung steigt am Donnerstag: Der 1. FC Bocholt und RW Oberhausen kämpfen um das Halbfinale und ein Heimspiel gegen den MSV!
Die Oberhausener haben den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf die Partie konzentrieren können, weil das Sonntagsspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund nicht ganz die Wichtigkeit wie das Auswärtsspiel der Bocholter bei Sportfreunde Siegen haben dürfte. Allerdings kann das Erreichen des Halbfinals auch Kräfte freisetzen. Ob Lewejohann die volle Kapelle aufbieten oder schonen wird, bleibt also abzuwarten.
1. FC Bocholt - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 6:0 DJK/SF Katernberg, 2. Runde: 2:0 SC Velbert, Achtelfinale: 2:0 SSVg Velbert
RW Oberhausen - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 3:0 SV Budberg, 2. Runde: 3:2 Rot-Weiss Essen, Achtelfinale: 2:1 VfB Homberg
FC Büderich – Wuppertaler SV 1:0
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Jannik Schulte (90.+5)
VfB Homberg – RW Oberhausen 1:2
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 2000
Tore: 0:1 Moritz Stoppelkamp (38.), 0:2 Moritz Stoppelkamp (40.), 1:2 Luca Thissen (81.)
SV Sonsbeck – MSV Duisburg 0:3
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 3000
Tore: 0:1 Florian Krüger (40.), 0:2 Conor Noß (44.), 0:3 Patrick Sussek (54. Foulelfmeter)
SC St. Tönis 1911/20 – VfB 03 Hilden 4:3
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Mario Knops (20. Foulelfmeter), 1:1 Mohamed Cisse (25.), 1:2 Etienne Feese (30.), 2:2 Julio Torrens (43.), 2:3 Pascal Weber (45.+1), 3:3 Tyler Nkamanyi (66.), 4:3 Tyler Nkamanyi (86.)
Do., 26.02.26 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr Wird ermittelt - MSV Duisburg
