Nicht stabil genug!

Mit hervorragendem Kader ging unsere Spielgemeinschaft die Aufgabe in Sielow an und wollte die schlechte Leistung aus dem Hinspiel vergessen machen. Mit großem Elan startete unser erster Angriff. Über Martin Mathow kam der Ball zum völlig freien Hannes Müller, der sauber reinflankte und Oli Born war in der Mitte zur Stelle. Nach handgestoppten 32 Sekunden stand es 0:1. Leider war im Umkehrschluss in der Anfangsphase unser Defensivverhalten auch sehr nervös und fehlerbehaftet. So konnte unser Gegner in Minute 4 und Minute 8 leichte Fehler zu 2 quasi geschenkten Toren verwandeln. Gut und gerne hätte Sielow auch noch höher stellen können/müssen.

Nach Umstellungen bekamen wir die Partie besser in den Griff. Bis zur Halbzeit konnten wir die Gastgeber dann weitestgehend von unserem Tor weghalten ohne selbst große Möglichkeiten zu erspielen.

HZ 2:1

In der zweiten Hälfte war unsere Mannschaft dann spielbestimmend, teilweise drückend. Gute Chancen, Oli Born an den Pfosten und Stöhrchen (Sebastian Stöhr) scheitert am Hüter, konnten leider nicht verwertet werden. Sielow im Gegensatz sorgte immer für extreme Kontergefahr, deren Abschlüsse aber auch ungenutzt blieben. Der Schiri war uns in einer Szene auch nicht holt, als Fausti (Rene Faustmann) allein auf den Sielower Kasten zusteuerte und gelegt wurde. Da gab es manchmal auch schon eine andere Farbe als gelb. Am Ende verlieren wir eine sehr hektische Partie wieder mal auch mit Selbstschuld. Vorn und hinten zu fehlerhaft, dann ist eben in Sielow kein Ertrag zu erzielen.

Kommende Woche müssen wir dann am vorletzten Spieltag zum Auswärtsspiel nach Ströbitz. Dort müssen wir unbedingt stabiler auftreten.

Bis dahin ... Gruß der Coach