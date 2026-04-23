"Nicht Mittelrheinliga-würdig": Pesch will sich gegen Beeck schütteln

Fällt aufgrund einer Muskelverletzung wohl für den Rest der Saison aus: Kapitän Yannik Leersmacher. – Foto: Michael Schnieders

Das 0:7-Debakel gegen Bergisch Gladbach aus der Vorwoche wirkt beim FC Pesch noch immer nach. Während man sich beim abgeschlagenen Tabellenletzten bereits mit der kommenden Landesliga-Saison abgefunden hat, geht es in den verbleibenden Partien um den sportlichen Stolz. Ausgerechnet jetzt gastiert mit dem FC Wegberg-Beeck der Dritte der Formtabelle in Pesch – ein Team, das trotz personeller Sorgen zuversichtlich in die Partie geht.

Die Stimmungslage beim FC Pesch ist düsterer. Trainer Ali Meybodi macht keinen Hehl daraus, dass die jüngste Leistung meilenweit von der notwendigen Qualität entfernt war. Der Fokus liegt nun darauf, die Scherben aufzusammeln und zumindest eine Reaktion zu zeigen, um nicht erneut unter die Räder zu kommen.

Meybodi: "Davon waren wir meilenweit entfernt"

„Wegberg ist bei uns zu Gast, wieder ein Riesenkaliber. Sie zeigen in der Rückrunde ein ganz anderes Gesicht und sind in Topform – genau das Gegenteil von uns. Es wird natürlich irgendwann langweilig mit meinen Durchhalteparolen, dass wir versuchen werden, den Gegner zu ärgern. Davon waren wir am Sonntag in Bergisch Gladbach wirklich meilenweit entfernt. Von daher müssen wir jetzt erst einmal kleine Brötchen backen, die Trainingswoche vernünftig bestreiten und am Sonntag sehen, was für uns drin ist. Die Niederlage steckt uns extrem in den Knochen und hat richtig wehgetan – auch die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Das war bei weitem nicht Mittelrheinliga-würdig, das muss man einfach so sagen. Entweder zeigen wir also ein anderes Gesicht, oder wir geraten am Sonntag erneut unter die Räder“, blickt Meybodi auf die kommenden 90 Minuten.