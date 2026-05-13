"Nicht ganz realisieren": Daniele Varveri über den Oberliga-Aufstieg

Der Durchmarsch ist perfekt: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein. Für den Verein ist es ein außergewöhnlicher Erfolg, schließlich ist der Aufsteiger aus der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 direkt weiter nach oben marschiert. Trainer Daniele Varveri hat den historischen Moment nun in einer ausführlichen Stellungnahme eingeordnet und deutlich gemacht, wie besonders dieser Aufstieg für ihn, die Mannschaft und den gesamten Verein ist.
„Wir haben es geschafft - Oberliga. Während ich dies schreibe, kann ich es immer noch nicht ganz realisieren“, versichert Varveri auf der Internetseite des Klubs. Der Coach sprach von einem Erfolg, der sich kaum in Worte fassen lasse. „Ein Doppelaufstieg. Ein Lohn für Jahre voller Arbeit, Einsatz und Glaube.“
Für Varveri ist der Aufstieg nicht nur eine sportliche Momentaufnahme, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Besonders hob er hervor, dass die Mannschaft auch schwierige Phasen überstanden habe. Rückschläge zu Beginn der Saison, lange Rotsperren und schwerwiegende Verletzungen hätten das Team nicht gebrochen. „Jeder Einzelne war ein Baustein, der zu diesem Erfolg beigetragen hat. Die Rückschläge zu Beginn der Saison hätten nicht wenige Mannschaften zurückgeworfen. Doch diese wurden gemeinsam weggesteckt“, sagt Varveri.
Die Tabellenführung übernahm Solingen-Wald bereits am achten Spieltag. Von diesem Zeitpunkt an blieb 03 vorne und distanzierte die Konkurrenz. Bis in den Mai hinein hielt der Aufsteiger alle Verfolger auf Abstand und sammelte bereits 70 Punkte. Varveri erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass es im Laufe der Saison durchaus Zweifel von außen gegeben habe. „Vielleicht haben einige gedacht, man bricht irgendwann ein und zeigt Nerven im Aufstiegskampf. Aber nicht diese Mannschaft mit diesem Charakter. Diese Mannschaft steht zusammen“, erklärt der Trainer. Genau dieser Zusammenhalt sei nicht nur auf dem Platz sichtbar gewesen, sondern auch abseits davon.
Ein besonders prägender Moment war für Varveri der Besuch der Mannschaft bei Dylan Oberlies, der sich zu Saisonbeginn schwer verletzt hatte. „Unvergessen der Krankenhausbesuch beim zum Saisonbeginn schwer verletzten Dylan Oberlies. 25 Mann im Krankenhaus. Unvergesslich“, erzählt der 44-Jährige. Für ihn steht diese Szene sinnbildlich für den inneren Zusammenhalt des Teams.
Der Aufstieg sei deshalb nicht nur wegen des Ergebnisses besonders, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie er erreicht wurde. „Man kann stolz auf diesen Erfolg sein. Nicht nur wegen des Aufstiegs, sondern wegen der Art und Weise, wie man diesen erreicht hat. Mit Herz, Leidenschaft und gegen jeden Widerstand“, sagt Varveri und wehrt sich zugleich wehrte er sich gegen den Eindruck, der Erfolg sei selbstverständlich gewesen. „Die Oberliga wurde uns nicht geschenkt und lassen wir uns nicht einreden, dass dies alles hier normal und selbstverständlich sei."
Besonders emotional blickte Varveri auf die Unterstützung der Fans. „Unsere Fans, unsere Leute, unser 12. Mann. Egal ob heim oder auswärts, immer in Überzahl und leidenschaftlich begleitet“, erklärte er. Ein Moment sei ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben: das Auswärtsspiel in Amern unter der Woche, knapp 80 Kilometer entfernt. „Ich komme vor dem Anstoß aus der Kabine und sehe fast ausschließlich rote 03er Schals, Trikots und Banner. Gänsehaut pur“, schildert Varveri.
Trotz aller Freude richtet der Trainer den Blick bereits wieder nach vorne. Die Mannschaft wolle den Moment genießen, sich in den verbleibenden Spielen aber weiterhin als würdiger Meister präsentieren. Gleichzeitig beginne bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison. „Wir müssen gut vorbereitet sein und uns stetig weiterentwickeln“, meint Varveri weitsichtig.
Für Solingen-Wald endet damit eine herausragende Landesliga-Saison mit dem nächsten großen Schritt. Für Varveri ist der Aufstieg vor allem ein Beleg dafür, was entstehen kann, wenn sportliche Qualität, Widerstandsfähigkeit, Zusammenhalt und ein wachsendes Umfeld zusammenkommen. Oder, wie es der Trainer selbst zusammenfasst: „Ein Lohn für Jahre voller Arbeit, Einsatz und Glaube.“
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