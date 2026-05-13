"Nicht ganz realisieren": Daniele Varveri über den Oberliga-Aufstieg Der Aufstieg der 1. Spvg Solingen-Wald 03 in die Oberliga Niederrhein ist perfekt. Trainer Daniele Varveri hat sich nach dem historischen Erfolg ausführlich geäußert und dabei vor allem den Charakter der Mannschaft sowie die Unterstützung der 03-Familie hervorgehoben. von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Erster Oberliga-Aufsteiger: Solingen 03. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der Durchmarsch ist perfekt: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein. Für den Verein ist es ein außergewöhnlicher Erfolg, schließlich ist der Aufsteiger aus der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 direkt weiter nach oben marschiert. Trainer Daniele Varveri hat den historischen Moment nun in einer ausführlichen Stellungnahme eingeordnet und deutlich gemacht, wie besonders dieser Aufstieg für ihn, die Mannschaft und den gesamten Verein ist.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp „Wir haben es geschafft - Oberliga. Während ich dies schreibe, kann ich es immer noch nicht ganz realisieren“, versichert Varveri auf der Internetseite des Klubs. Der Coach sprach von einem Erfolg, der sich kaum in Worte fassen lasse. „Ein Doppelaufstieg. Ein Lohn für Jahre voller Arbeit, Einsatz und Glaube.“ Für Varveri ist der Aufstieg nicht nur eine sportliche Momentaufnahme, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Besonders hob er hervor, dass die Mannschaft auch schwierige Phasen überstanden habe. Rückschläge zu Beginn der Saison, lange Rotsperren und schwerwiegende Verletzungen hätten das Team nicht gebrochen. „Jeder Einzelne war ein Baustein, der zu diesem Erfolg beigetragen hat. Die Rückschläge zu Beginn der Saison hätten nicht wenige Mannschaften zurückgeworfen. Doch diese wurden gemeinsam weggesteckt“, sagt Varveri.

Die Tabellenführung übernahm Solingen-Wald bereits am achten Spieltag. Von diesem Zeitpunkt an blieb 03 vorne und distanzierte die Konkurrenz. Bis in den Mai hinein hielt der Aufsteiger alle Verfolger auf Abstand und sammelte bereits 70 Punkte. Varveri erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass es im Laufe der Saison durchaus Zweifel von außen gegeben habe. „Vielleicht haben einige gedacht, man bricht irgendwann ein und zeigt Nerven im Aufstiegskampf. Aber nicht diese Mannschaft mit diesem Charakter. Diese Mannschaft steht zusammen“, erklärt der Trainer. Genau dieser Zusammenhalt sei nicht nur auf dem Platz sichtbar gewesen, sondern auch abseits davon. Trainer hebt Mannschaft, Umfeld und Fans hervor Ein besonders prägender Moment war für Varveri der Besuch der Mannschaft bei Dylan Oberlies, der sich zu Saisonbeginn schwer verletzt hatte. „Unvergessen der Krankenhausbesuch beim zum Saisonbeginn schwer verletzten Dylan Oberlies. 25 Mann im Krankenhaus. Unvergesslich“, erzählt der 44-Jährige. Für ihn steht diese Szene sinnbildlich für den inneren Zusammenhalt des Teams.