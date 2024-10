Nicht das Gelbe vom Ei

Das Gelbe vom Ei war der neunte Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei für die Dürener Vertreter nicht. Der TuS Langerwehe musste auf kleinem Kunstrasenplatz bei Schwarz-Weiß Nierfeld eine 3:4-Niederlage einstecken. „Auf diesem Platz sind sieben Treffer nicht außergewöhnlich. Hier kannst du nicht alles verteidigen“, lautete die Analyse von TuS-Coach Sanjin Talic. Den 0:1-Rückstand drehte Langerweh noch in Abschnitt eins. Kevin Mertens, der einen langen Einwurf verlängerte (25.) und Dominic Teichert (37.) waren für die zwischenzeitliche 2:1-Führung verantwortlich. Dann verursachte Keeper Alexander Monath einen Foulelfmeter. Zwar konnte er diesen parieren, den Nachschuss aber nicht mehr. In Abschnitt zwei enteilten die Hausherren auf 4:2. Mertens gelang zwar noch ein Freistoßtor in den Winkel (83.). Das weitere Anlaufen auf der Suche nach dem Ausgleich war vergebens.

Das gleiche Gefühl erlebte Alemannia Lendersdorf beim 1:2 bei Rot-Weiß Ahrem. Da der Platz in Lendersdorf noch nicht repariert ist, sah es unter der Woche nach einem Spielausfall aus. „Von Ahrem kam zunächst die Aussage, dass nicht getauscht werden könne, da sie sonst vier Heimspiele in Serie hätten und das Erlauben die Statuten nicht“, hatte Alemannen-Coach Christopher Kall seinen Spieler ein freies Wochenende gegeben. Freitagabend folgte dann die Rolle rückwärts, die Partie war für Sonntag in Ahrem angesetzt. Dort ging Lendersdorf zu Beginn von Abschnitt zwei nach einem Fehler in Rückstand. Ein abgefälschter Freistoß von Pierre Stollenwerk brachte den glücklichen Ausgleich (69.). Kall arrangierte sich bereits mit der Punkteteilung, als Mujtaba Abdulkhudhur alleine vor Torwart den möglichen Siegtreffer für die Alemannia mit dem Außenrist neben das Tor setzte. Auf der anderen Seite fiel noch Ahrems Siegtreffer (86.).