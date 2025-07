Neuzugang Nummer 3, Allrounder wechselt, Eigengewächs rückt auf

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

NEUZUGANG No. 8

Marke Eigenbau:

Darauf haben wir lange gewartet. Ein Basdorfer-Original, und das trotz seines noch jungen Alters. Lenny Tiedt darf ab dieser Saison endlich für die Herren auflaufen. Bereits im letzten Jahr trainierte er schon immer mal wieder mit und zeigte, dass er definitiv mithalten kann. Der Kapitän der A-Jugend ist ein kreativer Mittelfeldmotor der stets 100 % gibt und für unsere Farben brennt.

Aktuell laboriert er noch an einem Kreuzbandriss, den er sich zum Ende der abgelaufenen Saison in der A-Jgd. zugezogen hatte. Nichts destotrotz ist er immer wieder am Start und behält so die Nähe zum Team. Wir freuen uns, wenn er endlich voll durchstarten kann und wünschen bis dahin noch eine gute Genesung!