Neuzugang für die Defensive: Alexander Seidel verstärkt Bayreuth

Er bleibt in Oberfranken, behält die gewohnten Farben, wechselt nur den Verein - und die Spielklasse: Die SpVgg Bayreuth setzt weiter auf regionale Qualität und verstärkt ihre Defensive mit Alexander Seidel. Der 24-jährige Abwehrspieler wechselt vom Bayernligisten SpVgg Bayern Hof in die knapp 50 Kilometer entfernte Wagnerstadt. Der gebürtige Selber stand seit Anfang 2023 in Hof unter Vertrag und hat sich dort zu einer festen Größe in der Defensivreihe entwickelt. Das teilt die Altstadt wie üblich in Form einer Presseinformation mit.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bayreuth. Der Wechsel ist für mich

ein bedeutender Schritt, um mich weiterzuentwickeln und auf höherem Niveau zu

beweisen“, lässt sich Seidel, der in den vergangenen drei Spielzeit 74 Spiele (3 Tore) für Hof in der Bayernliga Nord absolvierte, in der Information zitieren. Bei den Bayern wurde er bereits ausgebildet, ehe er sich in Selb, bei seinem Heimatverein, im Herrenbereich etablierte und in der Landesliga reifte. Nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr auf die Grüne Au probiert er sich jetzt in der Regionalliga Bayern.

Auch Dr. Nicole Kalemba begrüßt den Neuzugang mit klaren Worten. Die Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth stellt im Rahmen der Meldung freudig fest: „Alex ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir gezielt auf Talente aus der Region setzen. Er bringt nicht nur das fußballerische Rüstzeug mit, sondern auch die richtige Mentalität. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell integrieren und sportlich wie menschlich eine Bereicherung für unser Team sein wird.“