Neuzugang beim 1. CfR Oberliga Baden-Württemberg +++ Benefo kommt

Der 1. CfR Pforzheim bekommt Verstärkung. Mit Marvin Benefo wechselt ein Abwehrspieler aus der Region an die Enz.

Marvin Benefo kommt vom pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim. In seiner Jugend wurde er beim Karlsruher SC und beim FC Astoria Walldorf ausgebildet. In Walldorf und später beim SV Sandhausen kam er zu insgesamt 25 Einsätzen in der Oberliga Baden-Württemberg.

Der 1,85 Meter große Rechtsfuß steht schon lange auf dem Zettel von Giuseppe Ricciardi.