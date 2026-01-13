Paul Gelber stürmt ab sofort für den VfL Jüchen in der Oberliga Niederrhein. – Foto: Michael Schnieders

Neustart statt Bankplatz: Gelber wechselt in die Oberliga Niederrhein 20-jähriger Offensivspieler wechselt von Wegberg-Beeck zum VfL Jüchen-Garzweiler

Für Paul Gelber beginnt in der Winterpause ein neues Kapitel. Der 20 Jahre alte Offensivspieler verlässt den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck und wechselt zum Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler in die Oberliga Niederrhein. Dort steht der VfL mit 25 Punkten auf einem hervorragenden sechsten Platz, auch wenn der Abstand zum ersten Abstiegsrang lediglich sechs Zähler beträgt. Für Gelber ist es ein bewusster Schritt – hin zu mehr Verantwortung und vor allem mehr Spielzeit.

Der Rechtsfuß, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln erhielt und dort U17- und U19-Bundesliga spielte, war zur Saison 2024/25 nach Wegberg-Beeck gewechselt. In eineinhalb Spielzeiten kam er auf 38 Einsätze und zwei Tore. In der laufenden Saison allerdings stand Gelber nur viermal in der Startelf und absolvierte kein Spiel über die volle Distanz. Gelber: "Lief in die andere Richtung" „In der aktuellen Spielzeit war ich mit meinen Einsatzzeiten nicht zufrieden“, sagt Gelber offen. Unter dem früheren Trainer Mike Schmalenberg habe er gerade in seinem ersten Seniorenjahr viele Spielminuten bekommen, doch der Trainerwechsel habe ihm sportlich nicht gutgetan. „Fußballerisch und taktisch hat es zwischen uns einfach nicht so gepasst. Ich habe mich eigentlich auf die Zusammenarbeit mit Albert Deuker gefreut, am Ende lief es dann leider in eine andere Richtung.“

Dabei legt der Offensivspieler Wert auf eine klare Einordnung: „Mir ist sehr wichtig zu betonen, dass ich keinerlei persönliche Probleme mit Albert Deuker habe. Für mich gehört das zum Fußballgeschäft: Manchmal passt es zwischen Spieler und Trainer einfach nicht so, wie man es sich vorstellt.“ Die Konsequenz zog Gelber für sich selbst: „Als junger Spieler möchte und muss man spielen – gerade dann, wenn man noch klare Ziele vor Augen hat. Das war letztlich auch ein entscheidender Punkt für meinen Wechsel in die Oberliga Niederrhein.“ Rückblickend nimmt der 20-Jährige dennoch viel Positives aus seiner Zeit in Wegberg mit. Der Übergang vom Jugend- in den Herrenfußball sei anspruchsvoll gewesen, nicht nur sportlich, sondern auch mental. Nach schwierigen U19-Jahren beim 1. FC Köln, großer Konkurrenz und einer schweren Verletzung fand er über ein Probetraining den Weg nach Wegberg. „Diese eineinhalb Jahre waren extrem lehrreich“, bilanziert Gelber. Besonders in der Hinrunde der Vorsaison habe er richtig Fuß gefasst, auch wenn sich das nicht immer in Scorerpunkten widerspiegelte.