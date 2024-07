Neuss: Lokalkracher am Abend vor Schützenfest

Die Kür hatten die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG schon am Sonntag mit dem gelungenen Testspiel vor 3500 Zuschauern gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (0:3) hingelegt, am Mittwoch folgte mit dem 8:0-Sieg (Halbzeit 3:0) gegen den A-Ligisten BV Wevelinghoven die Pflicht.

Die nimmt die kräftig aufgehübschte Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan auch deshalb ernst, weil es in der Liga sofort Klick machen muss. Denn bereits am zweiten Spieltag steht auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße der Kracher gegen den SC Kapellen auf dem Programm. Das Lokalduell am Abend vor dem Neusser Bürger-Schützenfest (23. August bis 27. August) elektrisiert Derakhshan schon jetzt. „Geiler geht’s eigentlich kaum“, stellt er freudestrahlend fest: „Vielleicht schaffen wir ja den Zuschauerrekord.“ Im vergangenen Jahr lockte der vom SCK mit 3:0 gewonnene Vergleich der Erzrivalen, deren Plätze nur etwas mehr als fünf Kilometer voneinander entfernt liegen, am siebten Spieltag knapp 1000 Zuschauer nach Holzheim.

Holzheim als Frühstarter