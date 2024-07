Neumarkt holt Talent aus der Junioren-Bundesliga zurück

Simon Lang, so heißt ein weiteres Nachwuchstalent für den ASV Neumarkt. Der 19-Jährige kickte einst bereits mehrere Jahre in der Jugend der „Adler“, ehe er den Sprung ins Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum FC Carl Zeiss Jena wagte. Mit seiner Rückkehr ins Herren-Bayernligateam von Neumarkt schließt sich für das junge Talent jetzt gewissermaßen ein Kreis. Den Transfer machte der ASV am Freitagvormittag öffentlich.

Im Lager des oberpfälzer Bayernligisten ist man sehr happy über den Rückkehrer. „Simon hat richtig viel Potenzial und ist menschlich ein super Typ“, so Neumarkts sportlicher Leiter Stefan Pröpster. „Es waren mit ihm immer sehr ehrliche und offene Gespräche. Darum freuen wir uns sehr, ihn im Team zu haben.“ Im Juni machte der Jungspund sein Abitur an der Sportschule und strebt nun ein Studium an. „Wie es sich als Sportler gehört, wäre der Wunsch, Lehramt auf Sport zu studieren“, lächelt Lang. Seit Beginn der Vorbereitung ist er im Neumarkter Bayernliga-Team gut aufgenommen worden, absolvierte auch schon die ersten Testspiele bei den Adlern.



Mit fünf Jahren begann Simon Lang das Fußballspielen bei seinem Heimatverein TuS Kastl. Nach einem Jahr in Amberg wechselte er 2016 zum ASV Neumarkt, wo er fünf Jahre bis 2021 spielte. Danach verließ Lang die Neumarkter, um den Sprung ins Bundesliga-NLZ nach Jena zu wagen. Drei Jahre trug er das Trikot des FC Carl Zeiss Jena, absolvierte letzte Saison 21 Spiele in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (zwei Tore). Unter anderem durfte er sich hier gegen die Nachwuchsklubs von Hertha BSC, RB Leipzig oder Werder Bremen messen. Seine gesammelten Erfahrungen im hochklassigen Juniorenbereich möchte das Talent, das vorrangig auf der rechten Außenbahn zuhause ist, nun in den Herrenbereich transportieren.



„Ich möchte hier in meiner Heimat die ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und mich wieder ein Stück entwickeln“, sagt Simon Lang selbst und fügt an: „Nachdem ich bereits fünf Jahre lang beim ASV super aufgehoben war, hat es mich umso mehr gefreut, wieder zu den Adlern zurückkehren zu dürfen. Noch mehr hat es mich gefreut, dass immer noch einige Jungs aus der Jugend nun gemeinsam mit mir im Herrenbereich kicken.“