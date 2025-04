Neuhausen freut sich über drei hoffnungsvolle Neuzugänge

Tim Kammerl (Mitte) mit den künftigen Coaches Simon Meindl (li.) und Johannes Kiwitz – Foto: Verein

Eine tolle Vita bringt Tim Kammerl mit, der bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SSV Jahn Regensburg ausgebildet wurde, allerdings in den vergangenen Jahren vom Verletzungspech verfolgt wurde. Der 21-jährige Offensivmann wechselte bereits in der Winterpause zum SVN, bestritt bislang drei Einsätze und konnte sich dabei zweimal in die Torschützenliste eintragen. "Tim ist en Rückkehrer mit viel fußballerischer Klasse. Bereits seit dem Winter verstärkt Tim Kammerl den SVN. Wenn er fit bleibt, gehört er zweifellos zu den besten Stürmern der Liga. In der kommenden Saison wird er eine Schlüsselrolle im Team einnehmen", heißt es von Seiten der sportlichen Leitung um Markus Wagner und Michael Grotzer. "Ich durfte Tim jetzt schon seit Winter im Training und in den Spielen miterleben. Er ist eine absolute Bereicherung für unser Team und es macht große Freude, mit ihm auf dem Platz zu stehen“, erklärt der neue Spielertrainer Simon Meindl.









Simon Stubhahn kommt vom SV Schöfweg zum SVN – Foto: Verein











Ebenfalls top ausgebildet ist Simon Stubhahn, der viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf verbrachte und in der laufenden Runde beim SV Schöfweg Bezirksligaerfahrung sammeln durfte. "Ich stand schon seit einigen Wochen mit Simon in Kontakt und es freut mich wahnsinnig, dass wir Ihn zur neuen Saison bei uns hier in Neuhausen sehen werden. Er ist sowohl fußballerisch als auch menschlich ein unglaublich feiner Kerl“, sagt Meindl. Der Neuzugang soll auf der Außenverteidigerposition eine feste Größe im Team werden.







Dominik Schnar wagt den Sprung vom FC Deggendorf in die Kreisliga – Foto: Verein