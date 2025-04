»Richtige Wahl«: Neuhausen setzt auf Stallgeruch

"Der SV Neuhausen/Offenberg bedankt sich ausdrücklich bei Andreas für seine hervorragende Arbeit und sein außergewöhnliches Engagement in den letzten eineinhalb Jahren. In den letzten 18 Monaten hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen und maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen. Andreas ist nicht nur sportlich ein absoluter Fachmann, sondern auch menschlich ein überragender Typ. Unter seiner Leitung hat sich die gesamte Mannschaft sehr positiv weiterentwickelt. Besonders hervorzuheben sind Andis taktische Raffinesse, sein Fachwissen und sein feines Gespür für die Bedürfnisse der Spieler. Er ist jederzeit herzlich willkommen in Neuhausen. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", erklären die beiden sportlichen Leiter Markus Wagner und Michael Grotzer.



Mit Simon Meindl und Johannes Kiwitz setzt der Klub künftig wieder auf zwei spielende Chefanweiser. Meindl kam in der Saison 2022/23 zum SVN und kennt den Verein und seine

Philosophie bestens. Erste Trainererfahrungen sammelte der Offensivakteur in der Spielzeit 2016/17 als Spielertrainer beim Landesligisten SV Neukirchen Hl. Blut. Anschließend fungierte er kurzzeitig als Co-Trainer beim TSV Bogen. "Simon spielt eine tragende Rolle in unserem Team und konnte sich durch seine Leistungen und Führungsqualitäten große Anerkennung erarbeiten. Zudem hat er sich bereits in der Vergangenheit als Trainer bewährt. Seine umfassende Erfahrung als Spieler und Trainer in höherklassigen Ligen machen ihn zum idealen Kandidaten, um unser Team in der kommenden Saison zu führen", betont der Verein.