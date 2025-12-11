Neues Kickers-Präsidium: In der 3. Liga »dauerhaft etablieren«

Der wiedergewählte Präsident der Kickers Michael Grieger (Mitte) und seine neu gewählten Vizepräsidenten André Herber (re.) und Dr. Matthias Eichler. – Foto: FC Würzburger Kickers

Bei der Mitglieder- und Delegiertenversammlung des FC Würzburger Kickers e.V. am 09. Dezember 2025 stand turnusgemäß die Wahl des Vereins-Präsidiums an.

Präsident Michael Grieger kandidierte für eine weitere Amtszeit und wurde in seinem Amt bestätigt. Die bisherigen Vizepräsidenten Lars Krakat (zuständig für die Vereinsanlagen) und Felix Bode (Finanzen) traten aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Der Aufsichtsrat des Vereins um den Aufsichtsratsvorsitzenden und Ehrenpräsidenten Dr. Michael Schlagbauer schlug den Delegierten am Abend Dr. Matthias Eichler sowie den Vorstandsvorsitzenden der FC Würzburger Kickers AG, André Herber, als neue Präsidiumsmitglieder bzw. Vizepräsidenten vor.

Dr. Matthias Eichler, Jahrgang 1988, ist Zahnarzt und Mitinhaber der Zahnarztpraxis Vogt und Eichler in Würzburg. Seit drei Jahren engagiert er sich bereits im Aufsichtsrat der Würzburger Kickers. Als ehemaliger Spieler im Jugend- und Herrenbereich der Kickers ist er dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden. André Herber, geboren 1978, ebenfalls ehemaliger Jugendspieler bei den Kickers, ist seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender der FC Würzburger Kickers AG. Er stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen der FC Würzburger Kickers AG und dem e.V. dar.