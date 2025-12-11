Neues Kickers-Präsidium: In der 3. Liga »dauerhaft etablieren«

Bei der Mitglieder- und Delegiertenversammlung des FC Würzburger Kickers e.V. am 09. Dezember 2025 stand turnusgemäß die Wahl des Vereins-Präsidiums an.
Präsident Michael Grieger kandidierte für eine weitere Amtszeit und wurde in seinem Amt bestätigt. Die bisherigen Vizepräsidenten Lars Krakat (zuständig für die Vereinsanlagen) und Felix Bode (Finanzen) traten aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an.
Der Aufsichtsrat des Vereins um den Aufsichtsratsvorsitzenden und Ehrenpräsidenten Dr. Michael Schlagbauer schlug den Delegierten am Abend Dr. Matthias Eichler sowie den Vorstandsvorsitzenden der FC Würzburger Kickers AG, André Herber, als neue Präsidiumsmitglieder bzw. Vizepräsidenten vor.
Dr. Matthias Eichler, Jahrgang 1988, ist Zahnarzt und Mitinhaber der Zahnarztpraxis Vogt und Eichler in Würzburg. Seit drei Jahren engagiert er sich bereits im Aufsichtsrat der Würzburger Kickers. Als ehemaliger Spieler im Jugend- und Herrenbereich der Kickers ist er dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden.
André Herber, geboren 1978, ebenfalls ehemaliger Jugendspieler bei den Kickers, ist seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender der FC Würzburger Kickers AG. Er stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen der FC Würzburger Kickers AG und dem e.V. dar.
Die 41 anwesenden stimmberechtigten Delegierten folgten dem Vorschlag des Aufsichtsrates in einer Blockabstimmung: Mit 38 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen wurde das neue Präsidium mit großer Zustimmung gewählt.
Präsident Michael Grieger blickte im Rahmen der Versammlung auch auf seine bisherige Amtszeit zurück. Seit Juli 2021 steht er an der Spitze des Vereins und erlebte in dieser Zeit sportlich herausfordernde Phasen. Trotz zwischenzeitlicher Zweifel habe er sich bewusst für eine erneute Kandidatur entschieden, um Kontinuität zu wahren und die nächsten Entwicklungsschritte aktiv zu begleiten.
"Ich habe mein Amt in der 3. Liga begonnen – und genau dort wollen wir auch wieder hin. Unser klares Ziel ist es, die Würzburger Kickers nachhaltig in Liga 3 zurückzuführen und uns dort dauerhaft zu etablieren", so Grieger.
"Die Würzburger Kickers gratulieren dem neu gewählten Präsidium herzlich und wünschen viel Erfolg für die kommende Amtszeit. Gleichzeitig gilt ein großer Dank den scheidenden Vizepräsidenten Lars Krakat und Felix Bode für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste des Vereins", erklärt der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung.