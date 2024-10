Die neuen Futsaler aus Mönchengladbach kicken unter dem Dach von Germania Geistenbeck. – Foto: Christian Herbst

Neues Futsal-Team in Mönchengladbach Seit dieser Saison startet Croatia Geistenbeck in der Landesliga. Das Team umfasst einige bekannte Spieler aus dem regionalen Amateurfußball. Das erste Spiel war bemerkenswert. Verlinkte Inhalte Futsal-Landesl. Gr. 1 Geistenbeck

Die Sportart Futsal hat hierzulande noch nicht den Stellenwert wie beispielsweise in der Mittelmeerregion oder Südamerika und ist eher als Nische zu bezeichnet. Aber es tut sich was in Deutschland, so auch in Mönchengladbach. Neben dem bereits bekannten Team Furious Futsal 07, das gleich mit beiden Mannschaften in der Niederrheinliga vertreten ist, gesellt sich mit Croatia Mönchengladbach Futsal unter dem Dach von Germania Geistenbeck ein weiteres Team hinzu.

„Wie der Name schon sagt, sind wir aus Kroatien. Da viele schon Erfahrung im Futsal haben, kam die Idee auf, es auch mal in diesem Sport zu versuchen. Ein Anschluss an Furious Futsal stand nicht zur Diskussion, wir wären dort nur das dritte Team. Und da einige von uns auch auf dem Feld spielen, lag es nahe, sich Germania Geistenbeck anzuschließen“, erzählt Josip Lukenda über die Anfänge der Mannschaft in diesem Jahr. Alsbald traf die Mannschaft jedoch auf ein bekanntes Problem in Mönchengladbach. „Bisher haben wir so gut wie keine Hallenzeiten für Training und Meisterschaftsspiele bekommen. So sind wir auch ohne vorheriges Training in unser erstes Meisterschaftsspiel in der Landesliga gegangen. Zum Glück war es ein Auswärtsspiel. Aber wie es mit den Heimspielen weitergehen soll, da wird sich der Vorstand mit der Stadt zusammensetzen, um eine Lösung zu finden“, fährt Lukenda fort.

Namhafte Kicker an Bord Sportlich gesehen ist die Mannschaft eine Zusammenkunft von gestandenen Spielern, die überwiegend auch recht hoch gespielt haben. Almir Arapovic hat unter anderem beim 1. FC Viersen und in Fischeln Landesligaerfahrung gesammelt und spielt aktuell beim Bezirksligisten CSV Krefeld. Ebenfalls in Fischeln spielte Stjepan Tomas, der nun in Vorst aktiv ist. Jurica Derek spielte beim ASV Süchteln und Ivan Jajetic ist für den 1. FC Viersen II im Einsatz.