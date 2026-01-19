Neuerung: So könnt ihr vereinslose Spieler am Niederrhein finden

Unmittelbar vor oder während der Transferphasen erreicht eine Frage die FuPa-Redaktion relativ häufig: "Wo kann man vereinslose Spieler finden?" Ab sofort gibt es am Niederrhein eine neue Möglichkeit, vereinslose Spieler herauszufinden - und alle FuPaner und Vereinsverwalter können helfen, die Übersicht zu füllen und zu pflegen.

Die Lösung: FuPa Niederrhein hat auf FuPa den neuen Verein "Vereinslose Spieler Niederrhein" geschaffen. Der Clou dahinter ist einfach: Auf FuPa können Spieler transferiert werden, wenn es einen aufnehmenden Verein gibt. Deshalb hat die Redaktion diesen fiktiven Klub geschaffen, damit Vereinsverwalter und FuPaner eben genau diese vereinslosen Spieler an den "richtigen Ort" schicken können. Ansonsten würden diese Akteure nämlich erstmal aus dem Blickfeld verschwinden.

Vereinslose Spieler sind natürlich für alle Klubs interessant, immerhin sind vor allem Teams auf Kreisliga-Niveau immer wieder auf der Suche nach neuen Akteuren. Oftmals fehlen aber Ideen und damit auch die Optionen - das soll sich mit der neuen Übersicht ändern, wovon auch die Spielerinnen und Spieler profitieren können, weil sie einfacher und schneller gefunden werden. Immerhin wird der Redaktion auch häufig die Frage gestellt, wie denn ein Profil auf "vereinslos" gestellt werden kann, damit Vereine wissen, dass "ich auf der Suche bin".

Um einen Spieler zu "Vereinslose Spieler Niederrhein" zu transferieren, muss beim aufnehmenden Verein nach "Vereinslose Spieler Niederrhein" gesucht werden. Siehe hier:

Über den spiegelverkehrten Weg kann ein aufnehmender Verein "Vereinslose Spieler Niederrhein" auswählen, um einen Spieler zum eigenen Kader zu transferieren. Ein Beispiel findet ihr hier:

Es gibt zwei Wege, um die vereinslosen Spieler zu finden: Einerseits über die FuPa-Suche (sucht nach Vereinslos Niederrhein), andererseits über die nachfolgenden Links - Übersichten gibt es erstmal nur für die Herren, Frauen und A-Junioren.

Und, nur die Ruhe: Anfangs wird die Übersicht natürlich noch nicht allzu voll sein, das soll und wird sich mit der Zeit ändern. Des Weiteren wird der Profil-Vermerk "Vereinslose Spieler" bei einem Transfer zu einem neuen Verein direkt wieder gestrichen, weil es im fiktiven Verein keine Spiele gibt.

FuPa Niederrhein wird damit starten, alle Spieler, die mit "Ziel unbekannt" oder "Vereinslos" wegtransferiert wurden, in dieser neuen Übersicht aufzunehmen.

Anpassung jederzeit möglich, falls es eine bessere Möglichkeit gibt

Hinweis: Diese Möglichkeit, vereinslose Spieler auf FuPa zu finden, ist ein Testlauf. Die Redaktion hat sich schon länger den Kopf darüber zerbrochen, wie der Wunsch vieler FuPaner umgesetzt werden kann. Aktuell ist ohne eine technische Neuerung seitens der FuPa GmbH keine andere Option möglich. Bedeutet: Sollten sich in Zukunft bessere Möglichkeiten bieten, als die vereinslosen Spieler in einem fiktiven Verein mit eigenen Teams darzustellen, würde die Redaktion von FuPa Niederrhein natürlich direkt eine Anpassung vornehmen.

Falls ihr Ideen zum Thema habt, schreibt der Redaktion gerne eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Ihr könnt dem Niederrhein-Team sämtliche Ideen pitchen, die im Anschluss an die FuPa GmbH übermittelt werden. FuPa Niederrhein gehört zur Rheinischen Post, die mit ihrer RP Digital GmbH Lizenznehmer von FuPa Niederrhein ist. Technische Anpassungen werden auf FuPa wenn für alle Gebiete umgesetzt.

