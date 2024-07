Neuer Verteidiger für SV Hummetroth kommt aus Zeilsheim

Hummetroth. Beim SV Hummetroth rollt der Ball wieder. Das Team von Trainer Richard Hasa hat die Vorbereitung auf die Saison in der Verbandsliga aufgenommen. Im ersten Testspiel gab es gegen den Oberligisten VfR Mannheim eine 1:3-Niederlage. Das Tor für den SV Hummetroth erzielte Morten Gräf. Mit dabei war auch schon Jonas Gadzo, nach Nikola Mladenovic (Rot-Weiß Walldorf), Giuseppe Signorelli (FC Bayern Alzenau), Nils Herdt (1. FC Erlensee) und Marvin Gärtner (Wald-Michelbach) ein weiterer Neuzugang. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger, früher unter dem Nachnamen Herberg bekannt, kommt vom SV Zeilsheim in den Odenwald.

Mehr Größe im Abwehrzentrum für SV Hummetroth

Der Hessenliga-erfahrene Abwehrmann spielte lange Jahre für Rot-Weiß Walldorf. „Unser Sportlicher Leiter Chris Nguyen kennt ihn aus dieser Zeit und hat Kontakt zu ihm aufgenommen“, berichtet Stefano Trizzino, Vorsitzender des SV Hummetroth. „Unser Trainerteam hat sich etwas mehr Größe in der Abwehrzentrale gewünscht“, erklärt Trizzino zu den Beweggründen des Transfers. Zumal in der Innenverteidigung nach dem Abgang von Fabian Walter (VfB Ginsheim) mit Mehmet Yildirim, Mario Barusic und Philipp Hamm nur drei zentrale Verteidiger im Kader zur Verfügung und mit Julian Ludwig in der Hinrunde eine weitere defensive Option verletzt ausfällt.