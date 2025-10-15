Neuer Trainer: Wer das Regionalliga-Schlusslicht retten soll

"Mit seiner Erfahrung und frischen Perspektive wird Bogdan entscheidende Impulse setzen, um unser Team wieder auf Kurs zu bringen. Heute Abend wird er der Mannschaft offiziell vorgestellt – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", gibt Velbert am Mittwochabend bekannt.

Die klare Distanz zur Mannschaft kann in jedem Fall ein Hebel sein, auch die Spieler, die hinten dran stehen, haben eine gute Chance, sich in den kommenden Einheiten zu präsentieren und zu empfehlen. Das Auftaktprogramm könnte allerdings leichter sein, denn Komorowski trifft mit seinem neuen Team auf die U23-Teams von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04.