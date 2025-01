Neuer Trainer, neue Hoffnung: Robert Monostori übernimmt SV Ringingen

Nach dem Rücktritt von Neno Mrden im Oktober übernahm Raphael Müller vorübergehend die Verantwortung an der Seitenlinie. Mit dem heutigen Beginn der Vorbereitung kehrt nun Stabilität zurück, da der 44-jährige Robert Monostori das Zepter übernimmt. Der Coach bringt reichlich Erfahrung mit, insbesondere von der SGM Machtolsheim/Merklingen, wo er zuletzt als Spielertrainer tätig war. Monostori war in den letzten Jahren in verschiedenen Funktionen aktiv, darunter als Trainer und Spielertrainer in der Kreisliga Donau/Iller.

Besonders die Defensivarbeit wird im Fokus stehen: Mit 47 Gegentoren stellt der SV Ringingen eine der anfälligsten Abwehrverbände der Liga. Gleichzeitig muss auch die Offensive effektiver werden, um in den verbleibenden Spielen entscheidende Punkte zu sammeln.

Rückblick auf die Saison und Blick nach vorn

Die Hinrunde verlief enttäuschend für den Aufsteiger, der nur ein Spiel gewinnen konnte. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause wartet mit dem TSV Langenau am 9. März ein harter Brocken. Der Tabellenvierte kommt mit viel Offensivpower nach Ringingen, was die Aufgabe für den neuen Trainer zusätzlich erschwert.

Monostoris Trainerkarriere

Robert Monostori verfügt über langjährige Erfahrung als Trainer in verschiedenen Ligen. Zuletzt war er für die SGM Machtolsheim/Merklingen in der Kreisliga B Donau/Iller tätig, wo er als Spielertrainer und Coach in verschiedenen Rollen agierte. In der Saison 2023/24 führte er die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft zu 15 Siegen in der Kreisliga B1-Reserve, während die erste Mannschaft zwölf Siege in der Kreisliga B1 verbuchte.

Insgesamt kennt Monostori die Herausforderungen und hat mehrfach bewiesen, dass er Teams stabilisieren und entwickeln kann. Für den SV Ringingen wird es entscheidend sein, dass diese Erfahrung in der Bezirksliga Wirkung zeigt.