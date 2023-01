Neuer Torhüter für Oberligisten Sport-Union Neckarsulm verpflichtet Ex-Keeper der Stuttgarter Kickers.

Thomas Bromma ist der erste Winter-Zugang der SUN und wird ab sofort das Neckarsulmer Trikot tragen.

Der Torhüter ist ein der Oberliga alles andere als ein Unbekannter: Bis zur letzten Saison spielte er insgesamt drei Jahre lang für den aktuellen Tabellenführer Stuttgarter Kickers und war davor unter anderem für die SGV Freiberg, den SV Sandhausen sowie den SV Wehen Wiesbaden aktiv.

Thomas Bromma weist mit 1 Meter 94 Größe ein Gardemaß für einen Schlußmann auf und soll mit seiner langjährigen höherklassigen Erfahrung nicht nur auf sondern auch neben dem Platz wertvolle Dienste für die SUN leisten. „Wir erhoffen uns von Thomas, dass er unseren Jungs mit seiner Erfahrung auch mental hilft, ihnen das absolute „Gewinnen-wollen“ vermittelt“, so SUN-Chefcoach Nikola Grgic.

Dass Thomas Bromma zur SUN wechselt, war durchaus keine Selbstverständlichkeit, hatte er doch zahlreiche Angebote anderer Clubs seit dem Verlassen der Stuttgarter Kickers vorliegen. „Mir ging es einfach darum, dass es passen muss. Ich muss zu 100% hinter einem Engagement stehen und das ist bei der Sport-Union definitiv der Fall“, so Thomas Bromma, der in Abstatt wohnt. Am vergangenen Sonntag trainierte er erstmals mit dem Team.

Die Verpflichtung eines neuen Schlußmannes war zunächst nicht geplant, wurde aber notwendig geworden, da Stammkeeper Marcel Susser sich aktuell weiterhin mit einer Muskelverletzung herumplagt und nur unter Schmerzen trainieren kann.

Wir begrüßen Thomas Bromma herzlich auf dem Pichterich und wünschen ihm viel sportlichen Erfolg bei unserer SUN.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.