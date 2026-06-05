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Neuer Keeper für Schweinfurt: Mottl kommt aus Ansbach
Der 21-Jährige wurde im Nachwuchs von der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet
von PM / fw · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Jan Mottl (links) gehört kommende Saison dem Torwartteam des 1. FC Schweinfurt 05 an. – Foto: Verein
Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 1905 hat für die kommende Regionalliga-Saison einen neuen Torwart unter Vertrag genommen. Vom künftigen Ligakonkurrenten SpVgg Ansbach kommt Jan Mottl zu den Schnüdeln. Der 21-Jährige, der im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet wurde, kam bisher insgesamt 13 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Mottl ist Schweinfurts mittlerweile fünfter Sommerneuzugang und wurde am Freitag offiziell vorgestellt.
„Mit Jan bekommen wir einen Torhüter, der bei Fürth und Ansbach bereits gezeigt hat, dass er performen kann“, sagt FC-05-Trainer Jan Gernlein in einer entsprechenden Pressemeldung. Gernlein fügt an: „Er ist ein junger Torwart, der sich entwickeln will und hungrig war, diese Aufgabe mit uns anzugehen. Wir freuen uns, dass er direkt überzeugt von der Sache war.“
Für Kaderplaner Jürgen Hein ist Mottl „ein motivierter und ehrgeiziger junger Keeper, der zudem als Typ zu uns passt“. Mottl selbst sagt zu seinem Wechsel nach Schnüdel: „Ich freue mich riesig ein Teil der Schnüdelfamilie zu werden. Es ist ein Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen, und freue mich riesig auf meine neue Aufgabe.“