Neuer Keeper für Schweinfurt: Mottl kommt aus Ansbach

„Mit Jan bekommen wir einen Torhüter, der bei Fürth und Ansbach bereits gezeigt hat, dass er performen kann“, sagt FC-05-Trainer Jan Gernlein in einer entsprechenden Pressemeldung. Gernlein fügt an: „Er ist ein junger Torwart, der sich entwickeln will und hungrig war, diese Aufgabe mit uns anzugehen. Wir freuen uns, dass er direkt überzeugt von der Sache war.“



Für Kaderplaner Jürgen Hein ist Mottl „ein motivierter und ehrgeiziger junger Keeper, der zudem als Typ zu uns passt“. Mottl selbst sagt zu seinem Wechsel nach Schnüdel: „Ich freue mich riesig ein Teil der Schnüdelfamilie zu werden. Es ist ein Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen, und freue mich riesig auf meine neue Aufgabe.“