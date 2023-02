Neuer Keeper für Land Wursten

Kurz vor dem Ende der Transferperiode konnte der FC Land Wursten noch einen Neuzugang auf der Torhüterposition vermelden.

Dustin Kocken wechselt vom VfB Oxstedt aus der 2. Kreisklasse zum Kreisligisten FC Land Wursten. Der erst 18-jährige Kocken lief vor seinem Wechsel nach Oxstedt für die JSG WNK (Jugendspielgemeinschaft mit der TSG Nordholz) auf. In dieser Saison lief er in zwölf Spielen für die Oxstedter auf. Trainer Sebastian Steeg freut sich sehr über den Neuzugang:„Wir wollten Dustin schon im vergangenen Sommer zu uns holen, aber was damals nicht glückte, hat nunmehr geklappt", freut sich Trainer Sebastian Steeg über den Neuzugang.