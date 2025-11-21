Neuer Keeper für 2 Spiele: Verstappen fährt bei Viktoria vor

Hintergrund ist die Verletzung von Stammtorhüter Max Grün, der wegen eines Muskelfaserrisses rund zwei Wochen pausieren muss. Youngster und Ersatzmann Maximilian Grimm, der am Sonntag seinen 18. Geburtstag feierte, machte bei seinem Regionalliga-Debüt vergangene Woche bei der 1:4-Niederlage in Fürth eine unglückliche Figur. Sportvorstand Felix Magath erklärt in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung: "Ich bin froh, dass wir kurzfristig einen so guten Torhüter für die nächsten zwei wichtigen Spiele verpflichten konnten."

Interims-Cheftrainer Daniel Soldevilla lässt zur kurzfristigen Nachverpflichtung wissen: "Nach der Verletzung von Max Grün und vor dem Hintergrund, dass wir zwei immens wichtige Spiele vor der Winterpause absolvieren müssen, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Eric Verstappen ist ein erfahrener Schlussmann und kennt die Regionalliga Bayern, von daher erhoffen wir uns von ihm, unsere junge Abwehr gut dirigieren zu können."



Bis zum Sommer stand der Niederländer in Diensten der TSG Hoffenheim II. In Unterfranken ist der Keeper wahrlich kein Unbekannter und stand mehrere Spielzeiten bei den Würzburger Kickers unter Vertrag. Für die Rothosen am Dallenberg absolvierte er einige Einsätze in der 2. und 3. Liga. Durchaus kurios: Verstappen erhält am Schönbusch übrigens nur einen Vertrag für zwei Spiele ohne weitere Option, wie die Viktoria informiert. "Hire and fire" à la Felix Magath? Schon zu seiner Zeit als Bundesliga-Trainer war der 72-Jährige bekannt dafür, viele Spieler zu verpflichten und im Gegenzug auch wieder wegzuschicken.

