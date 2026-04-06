Neuer Geschäftsführer: Bayreuth präsentiert Kalemba-Nachfolger

Lorenz Röthlingshöfer wird ab dem 1. Juni neuer Geschäftsführer bei der SpVgg Bayreuth. – Foto: SpVgg Bayreuth

Für den Zeitraum ab dem 15. April übernimmt Oliver Paulick übergangsweise für sechs Wochen die Funktion des kommissarischen Leiters. Im Anschluss wird ab dem 01. Juni Röthlingshöfer die strategische und operative Gesamtverantwortung für den Spielbetrieb sowie wesentliche Schnittstellenfunktionen im Verein übernehmen. Zu seinen Kernaufgaben zählen insbesondere die wirtschaftliche Steuerung, der Ausbau von Sponsoring und Vermarktung sowie die Weiterentwicklung der organisatorischen Strukturen und der Öffentlichkeitsarbeit. Der sportliche Bereich liegt weiterhin bei Lukas Kling.

Der 31-jährige Röthlingshöfer war zuletzt im Bereich Sponsoring und Marketing bei den Onesto Tigers Bayreuth tätig und bringt zudem Erfahrung aus seiner vorherigen Tätigkeit als Vertriebleiter in der freien Wirtschaft mit. In den kommenden Wochen wird er schrittweise von Dr. Nicole Kalemba in seine neuen Aufgaben eingearbeitet, um einen geordneten Übergang in der Geschäftsführung sicherzustellen und die Kontinuität in den laufenden Prozessen zu gewährleisten.