Neuer Chefcoach bei Türkspor Dortmund: Spieler beendet aktive Laufbahn

Nach der Entlassung von Chefcoach Max Borchmann, der inzwischen beim Ligarivalen TuS Ennepetal gelandet ist , hatten Team-Manager Hayrullah Alici und Aldin Kljajic interimsweise die Hinrunde erfolgreich mit vier Punkten aus zwei Spielen beendet. Einer von beiden wird zur Rückrunde offizieller Chefcoach, wie Türkspor Dortmund an Silvester in der Lokalpresse " Ruhr Nachrichten " bekanntgibt. Der 34-jährige Innenverteidiger Kljajic beendet seine aktive Laufbahn und rückt alleinverantwortlich auf die Chefcoach-Position.

Sportvorstand Ömer Kaya sagt gegenüber den "Ruhr Nachrichten": „Aldin hat unter vielen guten Trainern Erfahrungen sammeln können. Wir haben gesehen, wie er zwei Wochen lang das Training geleitet hat. Die Mannschaft hat mit ihm einen super Charakter gezeigt. Er ist für die Mannschaft gleichzeitig großer Bruder und Respektsperson. Er ist ein guter Kommunikator und der richtige Mann für uns."

Unterstützung erhält der 165-fache Oberliga-Akteur von Cosar Coskun, der bislang die U19 des Vereins trainiert hat. Coskun bringt die für die Oberliga notwendige B-Lizenz mit und agiert künftig als Co-Trainer.