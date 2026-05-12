Neuer Chef-Scout beim MSV Duisburg ist ein alter Bekannter Der MSV Duisburg treibt seine Professionalisierung weiter voran und verstärkt sich im Bereich Scouting und Daten. von Marcel Eichholz · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Michael Clemens (li.) mit Sportchef Chris Schmoldt. – Foto: MSV Duisburg

Im spannenden Endspurt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der MSV Duisburg seine Ambitionen untermauert und die vereinsinterne Professionalisierung weiter vorangetrieben. Zukünftig wird Michael Clemens den Bereich Scouting und Daten leiten, er soll dabei Sportchef Chris Schmoldt zuarbeiten. Die Zebras setzen dabei besonders auf das Netzwerk und die Expertise von Clemens, der schon einmal an der Wedau tätig war.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Daten und alles, was damit zusammenhängt, werden auch im Fußball immer wichtiger. Schon längst greifen auch Kreisligisten auf umfassende Datenbanken zurück, um ihre Trainingseinheiten, Spiele und die Entwicklung des Kaders zu verfolgen. Im deutlich größeren Stil passiert das im Profi-Fußball. Den nächsten Schritt ist nun der MSV Duisburg gegangen, der mit Michael Clemens einen ausgewiesenen Fachmann in diesem Bereich an die Wedau geholt hat. Der 30-Jährige soll in seiner Funktion als Leiter Scouting und Technologien dabei eng mit Sportchef Chris Schmoldt zusammenarbeiten und im Bereich der Sport-Technologie den Prozess um Datenbanksysteme, Datenscouting, Datenanalysen, aber auch Monitoring der eigenen Spieler und deren Entwicklungen optimieren und weiter professionalisieren. "Mit Michael und seiner Erfahrung auch aus der 2. Bundesliga werden wir unsere Strukturen in den eng miteinander verknüpften Bereichen Scouting und den dazu mittlerweile notwendigen Technologien weiter professionalisieren. Michael kennt den Spielverein und Chris Schmoldt bereits, der Kontakt zwischen beiden ist nie abgerissen – die Chemie stimmt", erklärt Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung des Vereins.

Freude über Rückkehr Offiziell startet Clemens am 1. Juli in seinen neuen Job, doch bereits jetzt ist er in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden. Bereits in der Saison 2019/20 war er als Scout für den Duisburger Traditionsverein tätig, zuvor arbeitete er als Analyst im Trainerteam der U19 des 1. FC Köln. Seit September 2021 war er zunächst als Chef-Scout, schließlich als Kaderplaner für den SSV Ulm tätig, mit dem ihm der Durchmarsch von der Regionalliga Südwest bis in die 2. Bundesliga gelang. Mit viel Vorfreude blickt Clemens auf seine Rückkehr nach Duisburg: "Ich freue mich riesig, zum MSV zurückzukehren und bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe entgegengebracht wird. Man spürt deutlich, dass sich der Spielverein auf einem sehr guten Weg befindet. Ich kann es kaum erwarten, künftig meinen Teil dazu beizutragen, diesen Weg gemeinsam erfolgreich weiterzugehen.“