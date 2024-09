Neuer Bericht

Im ersten Spielabschnitt waren die Gäste aus der Kreisstadt die klar spielbestimmende Mannschaft und konnten sich auch zahlreiche Einschussmöglichkeiten erarbeiten. Folgerichtig gingen sie dann auch durch einen Doppelschlag von Müller in der 10. und 13. Minute mit 2:0 in Führung. Chancen seitens des TSV waren weitgehend Mangelware, so das man mit diesem Ergebnis die Seiten wechselte.

Nach dem dem Pausentee konnte sich der TSV dann besser ins Spiel einbringen und auch vereinzelt Chancen kreieren. Nach einem Freistoßhammer von Münch war Rolfes in der 54. Min. zur Stelle und schob den Abpraller zum Anschlusstreffer ins Gästetor. Einen äußerst fragwürdigen Foulelfmeter verwandelten die Gäste in der 67.Min. zum 3:1.