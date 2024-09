Neuer Bericht

Den ersten Sieg der Saison konnte der FVE gegen einen starken Gegner der SG Burbach/Pfaffenrot einfahren. Die erste Halbzeit war geprägt von Versuchen beider Mannschaften in den Strafraum einzudringen, jedoch gab es nicht viele nennenswerte Möglichkeiten. Gefährlich wurde es oft nur durch Standards als beispielsweise Kevin Schilli mit einem Kopfball knapp scheiterte oder Ex-FVEler Noel Vogel für die Gäste die Führung auf dem Kopf hatte. In der 38. Minute war es dann Nico Lehn, der an einem Verteidiger der Gäste im Strafraum vorbeiging und nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte souverän zur 1:0 Führung. In der zweiten Halbzeit bestimmte dann die SG mehr das Spiel und hatte vereinzelt Chancen zum Ausgleich, doch eine starke Torhüter- und Abwehrleistung verhinderte den Ausgleich der Gäste. Nach 65 Minuten hatten die Gäste jedoch dann die Riesenchance zum 1:1, Jannis Heiser konnte aber einen Foulelfmeter parieren und somit stand es weiterhin 1:0 für den FVE. In der 72. Minute erhöhte der FVE sogar auf 2:0, als Kevin Schilli nach 2 abgewehrten Schüssen den Ball vor die Füße bekam und im langen Eck unterbrachte. Danach rannte die SG Burbach/Pfaffenrot weiter an und kam tatsächlich noch zu Chancen, welche jedoch durch die Latte, klärende Verteidiger auf der Linie, FVE-Keeper Jannis Heiser oder Unvermögen verhindert wurden. Auch der FVE hatte noch zwei große Chancen den Sack früher zu zumachen, scheiterte jedoch jeweils am Keeper. Und somit konnte der FVE mit einem etwas glücklichen aber doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung hart erkämpften Zu-Null-Sieg vom Platz gehen.

- Marius Rieger -