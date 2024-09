Neuer Bericht

Am Freitag Abend stand das Abendspiel zwischen dem SV Vötting-Weihenstephan III gegen die Zweitvertretung des SV Langenbach statt.

Ehe Stefan Brandl den Ball in der 15. Spielminute im Tor der Langenbacher unterbrachte. Die Partie wurde nun Ereignisreicher ehe der Langenbacher Adrian Buhai verletzt vom Platz musste und Lukas Mayrhofer für Ihn aufs Feld kam.

Bis zur 38. Spielminute dauerte es, bis Andreas Bär sich am Verteidiger vorbei drängte und den Ball flach im Strafraum zu Felix Großer spielte, dieser schoss gegen die Laufrichtung des Keepers Quirin Zauner. Somit stand es 1:1

Nur wenige Spielminuten später, kam durch einen weiten Einwurf der Ball zum Spielertrainer des SVL II der den Ball per Kopf weiter leitete ehe erneut Felix Großer , diesmal per Kopf an den Ball kommt und einen Verteidiger und Torwart überlupfte. Plötzlich stand es nach 1:2 für den SVL II.

Nach der Pause, gab es auf beiden Seiten einige Wechsel.

Viele Angriffe auf Seiten der Vöttinger gab es nicht mehr, jedoch schaffte es auch der SVL II nicht den Ball erneut im Tor unterzubringen.



Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter Günter Lanzinger die Partie vor 29 Zuschauern ab.

Bereits am Dienstag, spielt der SV Vötting-Weihenstephan III das Nachholspiel gegen Vatanspor Freising.



Der SV Langenbach II spielt ihr Nachholspiel gegen SC Massenhausen II ebenfalls am Dienstag Abend.