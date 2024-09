Neuer Bericht

TSV Adelberg ll - ASV Eislingen 0:4 (0:2)

Bereits nach 12 Minuten nutzen die Eislinger den ersten Fehler in der Adelberger Defensive zum 0:1. Danach köpft Önüt zum vermeintlichen 1:1 ein, welches aufgrund einer Abseitsposition abererkannt wurde. Kurze Zeit später hat der TSV die zweite große Chance durch Jason Gaudio, der von Marc Scholz in Szene gesetzt wird und den Ball zu genau an die Oberkante der Latte setzt. Besser macht es wiederum der ASV, welcher mit seiner zweiten Möglichkeit auf 0:2 stellt. In Abschnitt zwei spielen die Adelberger 40 Minuten in Überzahl und können trotz einiger guter Torraumszenen dennoch nichts in Zählbares ummützen. Ganz im Gegenteil, der ASV kann das Resultat sogar noch auf 0:4 hochstellen, wenn auch etwas zu hoch, geht der Sieg schlussendlich in Ordnung.