Neuer Bericht

Nach 13 Minuten die Führung für die Gäste. Raith verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 0:1. Seitens MSV hatte Eisenreich die beste Chance, scheiterte aber an Hecht. Die Gäste kamen nochmal durch Zach zum Abschluss. Ein Freistoß aus dem Halbfeld rutschte letztendlich durch zu Zach, der allerdings das Tor nicht traf. Also schon fast alle mit dem Halbzeitergebnis von 0:1 rechneten , trat Guggenberger nochmal zur Ecke an. Sein Eckball fand Greindl am langen Eck, dessen Kopfball zuerst am Boden und dann im Netz landete (45.+1). Mit ganz viel Glück hätten die Gastgeber sogar noch als Sieger vom Platz gehen können, was aber wohl zu viel des Guten gewesen wäre. Nach Hereingabe von Smolka schoss Eisenreich am langen Eck vorbei (45+.2). Es dauerte nur 5 Minuten im zweiten Durchgang bis es weiter ging. Die erste Chance gehörte den Gastgebern. Diesmal war es Eisenreich, der für Smolka ablegte, doch Smolka schoss mit Links knapp vorbei (51.). Direkt im nächsten Angriff kam Dendorfer an den Ball, der zwei Verteidiger samt Keeper Caba überwinden konnte. Seinen Endgegner fand er allerdings in Roiger A. , der sein Schuss auf der Linie klaren konnte (51.). Zwei Minuten später zog Althammer Fl. aus 25m ab und sah wie der Ball hoch , aber zentral zur 2:1 Führung einschlug (53.). In der Folge passte sich auch die Stimmung zunehmend dem SG Derby an. Nach der Führung hatte der MSV das Momentum auf seiner Seite, reichte aber erstmal nur zu einer klaren Chance. Smolka zwang Hecht zu einer guten Parade (63.). Zwei Minuten später flog Winterl Ph. nach einem Zweikampf gegen Perlinger mit der Ampelkarte vom Platz (65.). Auf der einen Seite zugegeben eine etwas harte Gelb-Rote Karte, auf der anderen Seite auch ein unnötiges Foul, wenn man weiß das man bereits verwarnt ist. Die Gäste machten es allerdings nicht schlecht. In der ersten Phase der nummerischen Unterzahl stand der FCU tiefer, etwas später schob die Truppe um Kapitän Raith nochmal gesammelt an. Die SG Michelsdorf wie im Vorjahr auch kurz vor Spielende in Front. Verdient erspielt und erarbeitet. Die Gäste bekamen die zweite Luft zwar nochmal, was nennenswertes war allerdings nicht dabei. Wenn man allerdings bei Scherbels Truppe den Finger in die Wunde legen möchte, muss man sagen, dass wie im Vorjahr auch die nötige Reife fehlte um so eine Vorsprung souverän über die Zeit zu retten. Zwei katastrophale Aussetzer in der Nachspielzeit führten zu einem Eckball und einem zentralen Freistoß. Da der FCU allerdings nichts daraus machen konnte, behielt die heimische SG alle 6 Punkte in Michelsdorf.

