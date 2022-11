Neuer Bericht

Die ersten Chancen hatte der TSV in der 2. und 3.Min, Essig und Rüttenauer verzogen jedoch beide aus aussichtsreichen Positionen.Nachdem ein Schuß von Hatzis noch in der 10.Min. sein Ziel verfehlte, machte er es eine Minute später besser und schloß zur 1:0-Gästeführung ab.Einen stramen Freistoß von Essig konnte vom starken Gästekeeper de Pizzol in der 22.Min. noch entscheidend entschärft werden. Die Gäste hatten noch zwei sehr gute Einschußmöglichkeite, scheiterten aber am Innenpfosten und Keeper Deißler.Im zweiten Spielabschnitt fand der TSV auch weitehin keine geeigneten Mittel um die Gästedefensive ernsthaft umter Druck zu setzen.Nach einem Eckball war Gästespieler Feyerabend per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Ein Kopfball von Rüttenauer und ein Lattenschuß von Greco waren die einzigen noch zu erwähnenden Offensivaktionen. Kurz vor Spielende konnte Rüttenauer im Anschluß an einen Eckball den 1:2 Ehrentreffer erzielen.Die wenig geforderte Gästedefensive ließ dann nichts mehr anbrennen, so das es beim nicht unverdienten Gästesieg blieb. (kr)