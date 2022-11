Neuer Bericht

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr

geschrieben von Lukas Honold:

Zum Auftakt der Rückrunde war die SpVgg Günz-Lauben beim SV Lachen zu Gast. Nach der herben Niederlage gegen den Tabellennachbarn aus Wolfertschwenden wartete mit dem Tabellendritten aus Lachen die nächste schwere Prüfung für die Elf von Trainer Robert Kirchmayer. Nach dem bereits sehr umkämpften Hinspiel, welches mit 0:0 endete, waren die Günzer gewillt die wohl bald historische Niederlagenserie endlich zu beenden.

Der Wille nach den letzten Rückschlägen wieder zu punkten, war auf Seite der Laubener ab der 1. Minute zu spüren. Mit hohem Pressing und lautstarker Kommunikation war man griffig in den Zweikämpfen und konnte bereits erste gefährliche Schusschancen erarbeiten. Ein Verlauf der nach den Enttäuschungen der Grün-Weißen in den Vorwochen und der Defensivstärke der Hausherren wohl für manchen Zuschauer überraschend schien. Die herausgespielten Gelegenheiten sorgen trotz aussichtsreichender Abschlusspositionen nicht für große Gefahr, da die Schüsse stets am Tor vorbeiflogen.

Nachdem die Günzer ihr Pressing zurückfuhren und tiefer stehend verteidigten, zeigten die Lachener dann, wie es richtig geht. Mit dem ersten wirklich gefährlichen Vorstoß über die linke Seite erzielten sie in der 27. Minute die 1:0 Führung. Der Ball wurde hierbei flach mit Zug an den zweiten Pfosten gespielt, wo Patrick Ottinger eingelaufen war und nur noch den Fuß hinhalten musste. Ein erster Schock für die Günzer, hatte man bis dato eine kämpferisch wie spielerisch überzeugende Leistung geboten. Nur acht Minuten später schlug die Heimelf erneut eiskalt zu. Nachdem Kapitän und Torjäger Marco Mendler im rechten Halbraum freigespielt wurde, drehte dieser ungedeckt auf und servierte mit einem perfekten Schnittstellenpass für Fabian Garkisch, welcher im 1 gegen 1 die Nerven bewahrte und den Ball unhaltbar ins lange Eck zur 2:0 Führung einschob. Kurz vor der Pause gelang es den Gästen aber noch, den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen. Nachdem der Schuss von Stürmer Niklas Kirchmayer noch vom Keeper pariert werden konnte, nutzte Tim Schwarz den Abpraller aus ca. 20 Metern mit einer Bogenlampe über den herausgelaufenen Keeper und der Mithilfe des gegnerischen Verteidigers sowie des Aluminiums zum 2:1 Halbzeitstand.