Neuer Bericht

Die erste halbe Stunde gehörte dem in stark verbesserter Form spielenden TSV.Die erste Gelegenheit hatte Walz,sein Kopfball konnte Gästekeeper Wurzel noch entscheidend entschärfen. In der 25.Min. wurde Essig von Götzinger auf die Reise geschickt.Nachdem er sich geschickt auf halblinker Position durchsetzen konnte landete sein strammer Schuß unhaltbar im langen Eck zur 1:0-Führung. Die gleiche Spielsituation in der 33.Min. Der bärenstarke Essig konnte sich zum wiederholten Male auf links durchsetzen und sein fulminant getretener Schuß schlug zur 2:0-Führung im Gästegehäuse ein. Nach einer Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr hatten die Gäste in der 37.Min. ihre beste Einschußmöglichkeit, Keeper Kunz konnte aber klären.