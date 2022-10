Neuer Bericht

geschrieben von Lukas Honold:





Am 11. Spieltag war die SpVgg Günz-Lauben beim SV Ungerhausen zu Gast. Die Hausherren waren im Vorjahr mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer aus der Kreisliga abgestiegen und mussten gegen die Elf von Robert Kirchmayer gewinnen, um den Anschluss an die Spitzenplätze halten zu können. Die Grün-Weißen waren nach drei Niederlagen in Folge ebenfalls in der Pflicht, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren, um die Niederlagenserie zu durchbrechen.

Entgegen den vorherigen Spielen gingen die Günzer die Partie zu Beginn wesentlich defensiver an. Teilweise verteidigte man auf der letzten Linie mit 5-6 Spielern, um gegen die starke Offensive der Hausherren nicht wieder direkt in einen frühen Gegentreffer zu laufen. Diese Marschroute funktionierte im ersten Spielabschnitt auch weitgehend gut. Im Mittelfeld gewann man viele Zweikämpfe und konnte immer wieder vielversprechende Angriffe nach vorne tragen. Die letzte Konsequenz beim letzten Pass oder im Torabschluss lies man aber allerdings zunächst noch vermissen.

In der Folge waren es dann die Ungerhausener, die das erste dicke Ausrufezeichen setzten. Nach einem taktischen Foul kurz vor der Sechzehnerkante bekamen diese einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Der fällige Standard landete nach gefühlvollem Schuss an der Latte und die Günzer mussten das erste Mal tief durchatmen. Das war aber auch alles, was der SVU an Offensivaktionen in der ersten Halbzeit zu bieten hatte. Die Heimelf hatte aufgrund der defensiven Ausrichtung der Gäste zwar mehr Ballbesitz, war aber zu unkreativ und nicht entschlossen genug in ihren Angriffen, um den Aufsteiger vor größere defensive Probleme zu stellen. Die Abwesenheit von Spielertrainer und Mittelfeldchef Raphael Botzenhart machte sich gerade im Aufbauspiel deutlich bemerkbar. Im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit waren die Gäste immer besser im Spiel, konnten aber keinen Vorstoß bis zum Torerfolg zu Ende spielen. Ebenso hatten die Günzer bei Standards oft das Kopfballduell schon gewonnen, scheiterten aber dann an der fehlenden Präzision und der Ball flog folglich meist knapp übers Tor statt hinein.

In der zweiten Halbzeit blieb der Spielverlauf in den ersten Minuten zunächst unverändert. Das sich anbahnende Führungstor für die Gäste fiel dann auch völlig verdient in der 53. Spielminute. Markus Brutscher köpfte eine Flanke aus abseitsverdächtiger Position in gegnerische Gehäuse und bescherte seiner Mannschaft somit die 0:1 Führung. Danach hatten die Günzer eine 15-minütige Schwächephase. Diese wurde von den Ungerhausenern gnadenlos ausgenutzt. Ein ähnlicher Freistoß wie aus der 1. Halbzeit aus 20 Meter konnte von Keeper Bayer Markus gerade noch so aus dem Kreuzeck an die Latte gelenkt werden. Auf den daraus resultierenden Abpraller reagierte Michel Kattein am schnellsten und staubte zum 1:1 ab (57. Spielminute). Im Anschluss daran kam der SVU aus dem Spiel heraus über die linke Grundline noch zu einer weiteren gefährlichen Szene. Die flache Hereingabe an den zweiten Pfosten konnte von der Günzer Hintermannschaft aber gerade noch so entschärft werden. Doch nur kurz später schlugen die Hausherren wieder per Freistoß zu. Ein diagonaler Flugball an die Grundlinie wurde perfekt per Kopf in die Mitte gelegt, wo Michel Kattein richtig stand und somit seinen Doppelpack schnürte.