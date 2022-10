Neuer Bericht

geschrieben von Lukas Honold:





Nach zuvor zwei erfolglosen Auswärtspartien empfing die Elf von Robert Kirchmayer zuhause in Lauben den TV Woringen.

Gleich in der Frühphase wollte man wieder mit hohem Pressing gut in die Partie finden. Die erste Chance ergab sich dann auch für die Grün-Weißen. Nach einer Ecke setzte Aaron Lutz seinen Kopfball gefährlich aufs Tor, jedoch konnte der Woringer Verteidiger am Pfosten noch vor der Linie klären. Danach waren aber die Gäste am Zug. Nachdem das Pressing der Günzer nach Ballverlust nicht sofort griff, konnte der Woringer Stürmer sich nach flachem Zuspiel mit einer Bewegung um seinen Gegenspieler drehen und schickte seine Offensivpartner Maurizio Oexle per Steilpass allein ins Duell gegen Keeper Bayer Markus. Der Stürmer blieb dabei ruhig, umkurvte den Torhüter und lies diesem somit keine Abwehrchance, als er zum 0:1 Führungstreffer in der 12. Spielminute einschob. Nur drei Minuten später erhöhte Daniel Tobler zum 0:2 für die Gäste. Wie auch gegen Oberrieden lagen die Grün-Weißen nach einem Doppelschlag mit zwei Toren in Rückstand. Glücklicherweise dauerte es diesmal aber nur drei Minuten zur direkten Antwort der Heimelf. Nach Standardsituation setzte der durchgelaufene Markus Brutscher zum Flugkopfball an und konnte mit der Schulter den 1:2 Anschluss markieren. Bis zur Halbzeit war es dann ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Woringer mehr Ballbesitz hatten.