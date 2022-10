Neuer Bericht

Den Torreigen für die Kreisstädter eröffnete Ebert in der 5.Min..Nachdem er sich gegen mehrere TSV-Abwehrspieler durchgesetzt hatte schloß er unhaltbar ins lange Eck zur 1:0-Führung ab. Die spielerisch starken und technisch versierte Gäste erhöhten durch Stadler in der 23. und 29. Min. zum 3:0 Zwischenstand.Chancen des TSV waren in der 1. Spielhälfte Mangelware.Die Gäste ließen nicht locker und Kerling konnte in der 33.Min. das 4:0 erzielen, was auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.