Neuer Angriff auf den Titel – Neuzugänge des TV Mascherode im Fokus

Bereits in den vergangenen Wochen konnten wir exklusiv über die Neuzugänge des TV Mascherode berichten. Am Freitag wurde der bis dato letzte Transfer auf dem Instagram-Account des Kreisligisten vorgestellt. Und es ist ein alter Bekannter. Mit Dominik Grundmann hat der Verein pünktlich zum Trainingsauftakt einen Spieler vorgestellt, der bereits bis 2021 für Mascherode spielte.

Die drei vergangenen Spielzeiten verbrachte der 32-jährige beim Bezirksligisten MTV Hondelage. Ausschlaggebend für seinen Wechsel zurück ins Waldstadion sei ein Wohnortwechsel gewesen. Laut eigener Aussage habe er "unbedingt wieder für den TVM auflaufen" wollen.

Laut FuPa-Statistik lief Grundmann im vergangenen Jahr 15 Mal für den Bezirksligisten auf und erzielte dabei zwei Treffer. Darüber hinaus kommt der 1,87m große Innenverteidiger auf drei Einsätze in der Zweitvertretung des Vereins. In der Bezirksliga belegte er mit seinem Team am Ende den siebten Tabellenplatz.