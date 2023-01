Neuer Angreifer an den Helderbach Zum Jahreswechsel konnte sich die LSG 80 Oberheldrungen in der Offensive noch einmal verstärken.

Tim Kroll ist ein echtes Frankenhäuser „Original“, durchlief alle Nachwuchsmannschaften und feierte viele Erfolge mit den Blau-Weißen. Auch in der Thüringenliga durfte er in den vergangen Spielzeiten das ein oder andere Mal mitwirken, war jedoch zuletzt immer häufiger fester Bestandteil der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga und mittlerweile Kreisliga, wo ihm in der aktuellen Spielzeit in sieben Spielen sieben Tore und sieben Assists gelangen. >> zum FuPa-Profil von Tim Kroll

Kevin Gröger zieht es zurück zur SG Leimbach. Der Torhüter kam in dieser Saison auf zwei Einsätze in der ersten Mannschaft. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er zudem sieben Pflichtspiele in der Thüringenliga und acht Partien in der Kreisoberliga.

Nach einem Jahr endet auch für Maximus Glover die Zeit bei den Blau-Weißen. Der Schüler schaffte es in dieser Saison zu lediglich drei Einsätzen in der zweiten Mannschaft und absolvierte in der Rückrunde der Vorsaison acht Spiele in der Verbandsliga sowie fünf Partien in der Kreisoberliga.

Das zweite Eigengewächs neben Kroll, welches die Kurstädter aus beruflichen Gründen verlässt, ist Johann Lendla. Der Student stammt ebenfalls aus dem Frankenhäuser Nachwuchs und wird sich während seines Studiums einem Verein in Halle anschließen. Der 23-Jährige bestritt in dieser Saison acht Spiele für die zweite Mannschaft des SV BW 91.