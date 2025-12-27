Neue Trainer in Folschette und Clerf

José Manuel Paulino Ferreira ist neuer Cheftrainer in Folschette – Foto: Marco carvalho

US Folschette An Heiligabend wurde auf FuPa die Information eingetragen, dass José Manuel Paulino Ferreira neuer Trainer bei der 1.Mannschaft der US Folschette wird. Beim aktuellen Tabellenfünften des 1.Bezirks der 2.Division war Carmelo Giunta Mitte Dezember zurückgetreten und zu Couthuin Sports nach Belgien gewechselt. Paulino Ferreira war zuletzt Trainer der Damen-Entente Red Black/Steinsel. Dass er in Folschette angeheuert hat wird ebenfalls über das Extranet der FLF bestätigt.

FC Claravallis Clerf Bei Folschettes Ligarivale Clerf kam es unmittelbar vor Weihnachten ebenfalls zu einem Trainerwechsel. Wie der Tabellenletzte in u.s. Pressemitteilung bekanntgab, habe der Vereinsvorstand am 23.Dezember zusammen mit Spielervertretern die Bitte von Cheftrainer Joao Carlos Viegas um Freistellung angenommen. Zudem habe man nach tiefgreifender Analyse Pierre Clarenne als Viegas’ Nachfolger ernannt.