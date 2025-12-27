Neue Trainer in Folschette und Clerf

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
An Heiligabend wurde auf FuPa die Information eingetragen, dass José Manuel Paulino Ferreira neuer Trainer bei der 1.Mannschaft der US Folschette wird. Beim aktuellen Tabellenfünften des 1.Bezirks der 2.Division war Carmelo Giunta Mitte Dezember zurückgetreten und zu Couthuin Sports nach Belgien gewechselt. Paulino Ferreira war zuletzt Trainer der Damen-Entente Red Black/Steinsel. Dass er in Folschette angeheuert hat wird ebenfalls über das Extranet der FLF bestätigt.
Bei Folschettes Ligarivale Clerf kam es unmittelbar vor Weihnachten ebenfalls zu einem Trainerwechsel. Wie der Tabellenletzte in u.s. Pressemitteilung bekanntgab, habe der Vereinsvorstand am 23.Dezember zusammen mit Spielervertretern die Bitte von Cheftrainer Joao Carlos Viegas um Freistellung angenommen. Zudem habe man nach tiefgreifender Analyse Pierre Clarenne als Viegas’ Nachfolger ernannt.
Le comité excécutif du club réuni en sa séance de hier soir et en présence des représentants du comité des joueurs a tout d'abord regretté mais accepté la demande de l'entraîneur actuel Joao Carlos dit Cali Pereira Viegas pour être libéré de son poste T1. Après mûre réflexion et profonde analyse, le club a désigné Pierre Clarenne comme successeur de Joao Carlos Pereira Viegas. Il est d'origine belge et a joué et entraîné (en) divers clubs de la région frontalière mais aussi au GDL à savoir : Diekirch, Lux. Alliance et en tant qu'entraîneur, il a notamment officié à Harlange et Wincrange. Le comité espère d'avoir fait le bon choix et que tous les joueurs seront motivés à participer à ce nouveau challenge.
