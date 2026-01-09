In Erkelenz geht es wieder um Stadtitel (Symbolbild). – Foto: Markus Becker

Neue Stadtmeister in Erkelenz gesucht Acht Vereine machen am Samstag beim Stadtpokal in Erkelenz mit – in Wegberg sind es am Freitag wieder nur vier. Titelverteidiger sind der SC 09 Erkelenz und die SF Uevekoven.

Daniel Marschalk ist eine ehrliche Haut. Von daher macht der Trainer der Sportfreunde Uevekoven auch keinen Hehl daraus, dass er der am Freitag in der Wegberger Dreifachhalle ausgetragenen Stadtmeisterschaft nicht gerade entgegenfiebert: „Nur vier Vereine dabei, selbst Ausrichter SV Merbeck stellt kein Team: Besonders prickelnd ist diese Veranstaltung gerade nicht.“ Marschalk betont, dass er mit dieser Meinung nicht alleine dastehe: „Meine Trainerkollegen vom SC Wegberg und SV Helpenstein, mit denen ich darüber gesprochen habe, sehen das genauso. Wir selbst werden mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten.“ Hallen-Rastellis wie die angeschlagenen Routiniers Joshua Holtby und Sven Jansen werden nicht auf dem Parkett stehen.

Beeck schwänzt die Halle Wie im Vorjahr sind neben den Landesligisten Uevekoven (der ist auch Titelverteidiger) und Helpenstein nur noch die beiden B-Ligisten SC Wegberg und SV Klinkum dabei. Neben Merbeck, das in der D-Liga eine Spielgemeinschaft mit dem FC Wegberg unterhält, ist auch Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck, der in diesem Jahr grundsätzlich einen Bogen um die Halle macht, nicht dabei – und logischerweise auch nicht Viktoria Rath-Anhoven, die schon seit nun etwas mehr als drei Jahren nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt. Gespielt wird am Freitag ab 19.30 Uhr im Modus jeder gegen jeden – bereits gegen 21.30 Uhr wird das Turnier beendet sein.

Fast mit voller Kapelle findet dafür einen Tag später, am Samstag, in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle ab 13 Uhr der Erkelenzer Stadtpokal statt. Elf Teams sind dabei, darunter mit der SG Holzweiler/Katzem auch eine Spielgemeinschaft. Von den Vereinen, die aktuell am Spielbetrieb teilnehmen, fehlt so nur der STV Lövenich (der TuS Keyenberg tut dies nicht mehr). Im Vorjahr waren es nur acht Mannschaften gewesen, die um den Stadtpokal wetteiferten – diesmal sind es also drei mehr. Sieger wurde der SC 09 Erkelenz, der jetzt auch Ausrichter ist, durch ein 4:2 im Finale gegen den SV Niersquelle Kuckum.