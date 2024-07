Neue Spieler machen Eindruck bei den SF Baumberg

Japanischer Offensivspieler

In Hayato Matzusoe verpflichteten die SFB einen Offensivspieler, der zuletzt für die U18 der Miyasaki Nihon Highschool in Japan gespielt hat und über ein großes Potenzial verfügt. „Er besitzt bereits in jungen Jahren eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz. Seine Vielseitigkeit und sein offensiver Spielstil passen perfekt in unsere Philosophie und werden uns in der kommenden Saison viele neue Möglichkeiten eröffnen“, befindet El Halimi, der bereits in Solingen hochzufrieden mit dem überaus motivierten Japaner war: „Hayato hat seinen guten Eindruck bestätigt.“

Auch Zugang Cem Dag (21) aus der U23 von Borussia Mönchengladbach bestritt in Solingen sein erstes Spiel für das neue Ensemble. Laut El Halimi kann er als Linksfuß sowohl defensiv als auch offensiv auf der Außenbahn agieren. „Er wird die Mannschaft in vielen Bereichen verstärken und gibt uns zusätzliche Flexibilität und Tiefe im Kader. Sein linker Fuß, sein Tempo und die präzisen Flanken werden uns weiterhelfen, auch wenn er in den letzten zwei Jahren selten gespielt hat. Bei uns soll er wieder Spielpraxis sammeln und zu alter Stärke während seiner Entwicklung finden“, so der SFB-Coach, der in Solingen nicht nur aufgrund der Vorlage zum zweiten Treffer mit Dags Leistung zufrieden war.

Auch Lukas Bludau (18) wusste im zentralen Mittelfeld zu überzeugen und vermochte seine vorherigen Eindrücke bestens zu bestätigen. „Es wird trotzdem noch ein langer Prozess bis zum ersten Pflichtspiel am 11. August im Niederrheinpokal. Bis dahin wollen wir die beste Mischung finden, um unser System und die Spielweise bestmöglich durchzusetzen. Wir werden an Fehlern und Nuancen arbeiten, wobei es in der neuen Saison aufgrund der vielen jungen Spieler ein anderes Level und neues Kapitel ist“, so El Halimi, der schon auf das Treffen gegen den Landesligisten SG Unterrath gespannt ist (Samstag, 14 Uhr, Sandstraße).

Den Saisonauftakt bezeichnet er als ausgesprochen schwer und weiß: „Bis dahin liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, zumal sich viele Teams mit Ex-Profis verstärkt haben. Spieler wie Sven Kreyer in Ratingen und viele andere sind eine Bereicherung für die Oberliga und gestalten die fünfte Klasse noch attraktiver und für die Zuschauer interessanter“, findet der Coach, der viele spannende Duelle erwartet.