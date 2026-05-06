Neue Spannung an der Spitze? Verfolger besiegt Tabellenführer klar

Vor 315 Zuschauern an der Lindenallee haben die Hausherren im Nachholspiel keine Zweifel aufkommen lassen. Schon in der dritten Minute brachte Malte Wiechmann den starken Aufsteiger in Führung, zehn Minuten später verwandelte Eric Krogmann einen selbst herausgeholten Elfmeter zum 2:0.

Krogmann macht per Doppelpack den Unterschied

Nach einem druckvollen Start der Reppichauer in Durchgang zwei war es wiederum Krogmann, der für die Vorentscheidung sorgte. Bei seinem 26. Saisontreffer profitierte der Sommer-Neuzugang vom Verbandsligisten 1. FC Bitterfeld-Wolfen von einem Fehler in der Reppichauer Hintermannschaft. Für den Schlusspunkt sorgte dann - nach weiteren ausgelassenen VfB-Großchancen - Moritz Hennig nach einer guten Stunde (67.).

Während der Spitzenreiter aus Reppichau damit im Nachholspiel seine erst vierte Niederlage der Saison hinnehmen musste, setzte der VfB Gräfenhainichen seinen aufstrebenden Lauf fort. Mit dem siebten Sieg aus den letzten acht Partien festigte die Elf von Richard Selka mit nun 47 Zählern ihren zweiten Tabellenplatz - vor dem CFC Germania 03 und dem SV Blau-Weiß Farnstädt (je 44 Punkte) - und eroberte zudem die Spitze der Rückrundentabelle.