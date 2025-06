– Foto: VfB Gräfenhainichen

VfB Gräfenhainichen präsentiert ein Trio aus der Verbandsliga Landesliga Süd +++ Vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen wechseln Eric Krogmann sowie Luca und Til Krüger zum Aufsteiger Verlinkte Inhalte LL Sachs-Anhalt Süd Gräfenhain. Eric Krogmann Luca Krüger Til Krüger

Nach der souveränen Meisterschaft in der Landesklasse 4 kehrt der VfB Gräfenhainichen zur neuen Saison in die Landesliga zurück. Für die bevorstehenden Aufgaben in der Süd-Staffel hat sich der Aufsteiger qualitativ hochwertig verstärkt. Mit Eric Krogmann sowie den Brüdern Luca und Til Krüger begrüßt der VfB ein Trio vom Verbandsligisten 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Für BiWo verbuchte der 23-jährige Krogmann bereits mehr als 100 Einsätze in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse, kam dabei auf 19 Treffer und 30 Vorlagen. "Seine Gier nach Toren und sein Spielwitz werden unserer Offensive in der kommenden Saison eine ganz neue Note verleihen", schrieb der Landesliga-Aufsteiger zur Vorstellung des Angreifers. "Ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht und bin überzeugt, dass hier richtig viel Potenzial im Team steckt", sagte Krogmann zu seinem Wechsel. Zum Spielerprofil: >> Eric Krogmann

Auch Luca Krüger hat bereits mehr als 100 Verbandsliga-Partien in seiner Vita zu stehen - 45 davon in den vergangenen beiden Jahren bei BiWo, alle weiteren zuvor im Dress der SG Rot-Weiß Thalheim. "Luca bringt ein starkes Gesamtpaket mit: körperlich präsent, spielintelligent und mit beidfüßigem Aufbauspiel ausgestattet, ist er bereit, die Landesliga mit uns zu rocken", schrieb der VfB über den Verteidiger. In den Gesprächen hätte der 25-Jährige "von Anfang an ein gutes Gefühl" gehabt: "Die Entwicklung im und rund um den Verein hat es mir leicht gemacht, mich für diese neue Herausforderung zu begeistern", so Luca Krüger. Zum Spielerprofil: >> Luca Krüger