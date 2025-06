Neue Saison: Derbys im Pokal, Ligastart im August

Die Teams starten am 3. August in die neue Saison. Der einzige Mainzer Landesligist SVW Mainz beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Neuhausen.

Los geht es am 1. August mit dem Rheinfront-Duell VfR Nierstein – SV Guntersblum, das pünktlich zum ersten Abend des Niersteiner Winzerfestes gespielt wird. Am 3. August gibt es dann unter anderem das Absteiger-Duell zwischen Fortuna Mombach und Hassia Bingen.

A-Klasse Mainz-Bingen

Um den Teams eine längere Sommerpause zu gönnen, haben die Kreis-Verantwortlichen die ersten beiden Spieltage in den Dezember verlegt. Die Saison beginnt also mit dem dritten Spieltag und dem Eröffnungsspiel FSV Oppenheim – SG Basara/Moguntia 1896 Mainz am 15. August. Zwei Tage später steigen dann die weiteren Mannschaften ein mit diesen Duellen:

SVW Mainz II – Fiam Italia Mainz, SV Ober-Olm – TuS Dexheim/SG RheinSelz, TSV Wackernheim – TV 1817 Mainz, SG Bingerbrück/Weiler – FV Budenheim, SV Gau-Algesheim – SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, VfL Frei-Weinheim – FC Aksu Mainz, 1. FC Schwabsburg – Alemannia Laubenheim.

B-Klassen Mainz-Bingen

Die neue Einteilung steht. In diesem Jahr spielen beide Ligen wieder mit jeweils 16 Mannschaften, nachdem in der vergangenen Saison die B-Klasse West nur mit 15 Teams gespielt hatte. Wie in der A-Klasse beginnen auch hier beide Staffeln mit dem dritten Spieltag am 17. August, werden die beiden ersten Spieltage im Dezember ausgetragen.

Dies sind die Staffeleinteilungen, B-Klasse Mainz-Bingen Ost: 1. FC Nackenheim, FC Inter Mainz, FC Lörzweiler, FSG Jugenheim/Partenheim, FSV Saulheim II, FSV Oppenheim II, FVgg. Mombach 03, SG Undenheim/Schornsheim, Spvgg. Essenheim, Spvgg. Selzen, TSG Drais, TSV Ebersheim, TV 1817 Mainz II, TuS Dexheim/SG Rhein-Selz II, UDP Mainz, VfB Bodenheim II.

B-Klasse Mainz-Bingen West: FC Fortuna Mombach II, FV Budenheim II, FV Hassia Kempten, SG Gensingen/Grolsheim, SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim, SNK Bosnjak Mainz, SV Alemannia Waldalgesheim II, SV Klein-Winternheim, SV Ober Olm II, Spvgg. Ingelheim II, Spvgg. Dietersheim, TSG Bretzenheim 46 III, TSG Heidesheim, TSG Hechtsheim, TSVgg. Stadecken-Elsheim, VfL Fontana Finthen II.

C-Klassen Mainz-Bingen

Die Klasseneinteilung der drei Staffeln stand schon und war sogar samt Spielplan veröffentlicht, als der Kreisvorsitzende Gerd Schmitt die Nachricht erhielt, dass Hassia Bingen doch keine zweite Mannschaft für die neue Runde stellt. Doch nach einer Umplanung der Ligen waren die Spielpläne am Montagabend letztlich online.

Zur C-Klasse Ost / Zur C-Klasse Mitte / Zur C-Klasse West

Da mehr als 48 Mannschaften gemeldet haben, spielen die drei Staffeln nach einem Liga-Schlüssel für 18 Teams. So haben in der Regel ein bis zwei Teams pro Spieltag frei. „Und wenn ein Verein doch noch kurzfristig beschließt, eine weitere Mannschaft zu stellen, könnten wir diese in fünf Minuten in den Spielplan integrieren“, sagt Schmitt. Für Ligen, die nach dem 18er-Schlüssel spielen, ist eigentlich der Saisonstart am 27. Juli und ein Wochenspieltag am 20. August vorgesehen. Stattdessen spielen die C-Klassen-Teams am 22. Februar und rund um Ostern, sodass die Saison am 3. August beginnt.

Verbandspokal Südwest

Die Bezirksligisten, Bezirksliga-Absteiger und die über die Kreispokale qualifizierten Clubs eröffnen am 18. bis 20. Juli den Verbandspokal. Die Paarungen der ersten beiden Runden werden dabei nach regionalen Gesichtspunkten gesetzt, sodass es zu vielen Derbys kommt, wie diesmal zwischen dem FSV Oppenheim und dem VfR Nierstein.

Zudem spielen: 1. FC Schwabsburg – TSV Mommenheim, TSV Wackernheim – Fontana Finthen, TSV Stadecken-Elsheim – FSV Nieder-Olm, FC Aksu Mainz – SKC Barbaros Mainz und TSV Zornheim – FSV Saulheim.