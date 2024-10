Die Grotenburg soll eine neue, feste Anzeigetafel bekommen, die auch der KFC nutzen kann. – Foto: Ralph Görtz

Neue LED-Anzeige für die Grotenburg in Planung Die Anzeige soll zwar nicht für den KFC installiert werden, doch er kann sie künftig ebenfalls nutzen.

Im März 1990 wurde die große Anzeigetafel auf der Ostgeraden in der Grotenburg gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eingeweiht. Aufgebaut wurde sie seinerzeit von der Krefelder Firma Lumino, damals Marktführer in diesem Bereich. Da die Tafel aber schon länger nicht mehr funktionstüchtig ist, wurde vor zwei Jahren eine mobile Anlage in die Kurve gestellt.

Neue Tafel für Football, Hockey und den KFC Nun aber plant die Stadt Krefeld eine neue LED-Spielstandsanzeige im Uerdinger Stadion. Diese soll sowohl für Fußball als auch für American Football und Feldhockey genutzt werden können, wie es heißt. Bei einer Höhe von 1,80 Metern und einer Breite von 3,80 Metern sollen die Zeichen auf der Tafel auf eine Entfernung von über 200 Metern noch zu erkennen sein.

Auftrag noch nicht final vergeben Kosten soll die neue Anzeigetafel 24.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Auftrag aber ist noch nicht final vergeben. Dies soll in einer Sitzung des Betriebsausschusses des Zentralen Gebäudemanagements am 30. Oktober beschlossen werden. Dann könnte die neue LED-Anzeige bereits im ersten Quartal 2025 in die bestehende Anzeigetafel auf der Ostgeraden eingebaut und in Betrieb genommen werden, wie erklärt wird.