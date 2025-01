Neue Gesichter zum Vorbereitungsstart beim Aufsteiger TSV Mühlenfeld

Der TSV Mühlenfeld steht aktuell auf dem zehnten Platz der Landesliga Hannover und liegt mit 24 gesammelten Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Der Aufsteiger hat eine sehr ausgeglichene Bilanz und zeigt mit dem Torverhältnis von 30:30 stets Konstanz. Am 08.01 startete das Team von Trainer Mario Pohl in die Wintervorbereitung.

Doch zum Auftakt waren auch einige "neue" Gesichter dabei. Lukas Goro, Sönke Ubben, Gianluca Axler, Niklas Pohl und Garwin Krägel kamen alle aus einer Verletzung zurück und werden in der Rückrunde neu angreifen. Lukas Giesecke war in der Hinrunde viel beruflich unterwegs und wird nun auch wieder zur größeren Option.

Als es am 08.01 wieder los ging, fehlten beim TSV ein paar Gesichter. Fatih Özman hat den Verein verlassen und schloss sich nach acht Einsätzen für Mühlenfeld dem 1. FC Wunstorf an. Auch der junge Keeper Maurice Mleczek und Frederik Maske werden nicht mehr für Mühlenfeld auflaufen. Beide haben aber auch in der Hinrunde keine Spielminuten sammeln können.

Neben den "gefühlten Neuzugängen", wie Trainer Mario Pohl sagte, war auch ein ganz neues Gesicht mit von der Partie. Vom Nachbarn STK Eilvese wechselte Tom Bühling zum Aufsteiger. Der 1.87M-Mann war Stammspieler in der A-Jugend-Regionalliga-Mannschaft des JFV Calenberger Land und stand auch in der aktuellen Saison schon für Eilvese in der Landesliga auf dem Feld. Zwar stehen dem 19-Jährigen nur zwei Startelfeinsätze zur Buche, doch in diesen erzielte der Youngstar schon ein Tor beim 1:1 gegen den SC Hemmingen-Westerfeld.

Auch das erste Testspiel absolvierte der Tabellenzehnte bereits. Gegen den Oberligisten Egestorf-Langreder, der auf dem zwölften Platz der Oberliga Niedersachsen rangiert, hielt man über 90 Minuten gut dagegen und verlor letztendlich knappt mit 0:1. Ein guter Start ins neue Jahr. Das erste Pflichtspiel steht dann am 16.02 beim VfR Evesen an, doch davor folgen noch Tests gegen den TSV Berenbostel und dem RSV Rehburg.