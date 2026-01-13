Neue Gesichter, neue Hoffnung: Die SG Unterrath greift an

Bei der SG Unterrath ist in diesen Tagen einiges los. Nachdem sich der Landesligist vor Wochenfrist die Dienste von Interimstrainer Daniel Beine sicherte, tat sich nun auch auf der Spielerseite etwas. Mit Ayyoub Ichoutene ging ein Offensivakteur von Bord, der in der Hinrunde nicht wie erhofft zum Zuge kam. Der 21-Jährige kehrt zurück zum SC Velbert, für den er schon in der Jugend aktiv war. In Velbert ist Ichoutene einer von insgesamt neun Winterzugängen.

Ganz so umtriebig wie der Ligarivale, der als direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt angesehen werden muss, ist die SGU nicht. Aber auch Unterraths sportlicher Leiter Toma Ivancic zog bislang schon zwei neue Kicker für die Rückrunde an Land. Einer von ihnen weist dabei durchaus Parallelen zu Ayyoub Ichoutene auf. Denn auch Noah Cain trug als A-Jugendlicher einst schon einmal das Unterrather Trikot.

In der U19 von Niklas Leven, der in der kommenden Saison die Verantwortung für die erste Mannschaft tragen wird, zählte Cain seinerzeit zu den Leistungsträgern. So, wie es zwei Jahre zuvor auch Ichoutene tat. Der 19-jährige Mittelfeldspieler bestritt in der vergangenen Saison 16 Partien für den Oberligisten TSV Meerbusch. Es folgte ein Wechsel zum Mittelrheinligisten Spvgg Porz, der sich für den US-Amerikaner aber nicht auszahlte. In Unterrath hofft der kreative und technisch beschlagene Cain auf mehr Einsatzzeit. Aufgrund seiner engen Verbindung zu Niklas Leven dürfte der Transfer des kleinen Bruders des ehemaligen Regionalligaspielers Micah Cain auch schon ein Vorgriff auf die neue Saison sein. Wie Cain im Mittelfeld beheimatet ist auch Jan Herrmann, der ebenfalls aus der Mittelrheinliga zur SGU stößt. Bei Rasensport Brand kam der 27-Jährige in der Hinrunde noch regelmäßig zum Einsatz. Brand, der bislang nur am Mittelrhein spielte, dürfte am Franz-Rennefeld-Weg als Verstärkung für die rechte Seite vorgesehen sein.