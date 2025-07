Neue Gesichter, bewährter Kern: Zug will in der 1. Liga überraschen

Parallel dazu hat Sportchef Besnik Reci das Kader für die neue Saison in der 1. Liga Classic zusammengestellt. Die letztjährige Mannschaft erfährt nun in allen Reihen Verstärkungen. So stossen die folgenden Spieler neu zu Zug 94 oder steigen von den Junioren ins Kader der 1. Mannschaft auf:

Joel Miranda (1998), Mittelfeld, kommt vom FC Rotkreuz (1.Liga)

Ardi Molliqaj (2001), Mittelfeld, kommt vom FC Rotkreuz (1.Liga)

Diego Martin (2002), Mittelfeld/Sturm, kommt vom SC Cham (1.Liga Promotion)

Sandro Inderbitzin (2004), Verteidigung, kommt vom FC Brunnen (2.Liga Interregional)

Drazen Zdravkovic (2006), Mittelfeld, kommt vom FC Klingnau (2. Liga)

Leandro Schnarwiler (2004), Mittelfeld kommt aus Spanien zurück in die Schweiz

Stasa Pandurovic (2005), Stürmer, kommt von den A-Junioren des SC Kriens A

Pablo Marjot (2007), Mittelfeld, kommt von der 2. Mannschaft von Zug94

Lukas Dos Santos Mendes (2007), Stürmer, kommt von der 2. Mannschaft von Zug 94