Das ist der neue Trainer der U21 des FC Winterthur

1. Liga: Dietikon kommt in neue Gruppe +++ Ein Trio für den FC Freienbach +++ Der FC Tuggen verliert eine Leaderfigur +++ Zug 94 findet Nachfolger für Cos-Gayon

FC Winterthur U21: Uebersax für Digenti. Der neue Trainer der U21 des FC Winterthur heisst Jonas Uebersax. Der 34-Jährige war zuletzt im Nachwuchs des FC Basel auf Stufe U16/U17 tätig. Davor coachte er die ersten Mannschaften von Binningen und den Old Boys. "Jonas ist ein junger, motivierter und moderner Ausbildner, der sowohl die Bedürfnisse der jungen Spieler wie auch die vielseitigen Herausforderungen im Nachwuchs-Spitzenfussball kennt", lässt sich Winterthurs Technischer Leiter Roger Etter zum Entscheid zitieren. Uebersax wird Nachfolger von Fabio Digenti, der dem Ruf des Challenge-League-Absteigers Schaffhausen gefolgt ist. Der U21-Nachwuchs des FC Winterthur spielt weiter in der Erstliga-Gruppe 3.

1. Liga: Das sind die neuen Gruppen. Die Gruppeneinteilungen für die neue Saison in der 1. Liga sind bekannt. Besonders auffällig: Der FC Dietikon wurde in die Gruppe 3 eingeteilt. Somit verbleibt die U21 der Grasshoppers als einziger Klub aus dem Fussballverband der Region Zürich in der Gruppe 2.